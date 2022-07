Κοινωνία

Καιρός: Ο 10ήμερος καύσωνας ξεκινά με σκόνη

Πάνω από μία εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες. Πού θα φτάσει την Παρασκευή ο υδράργυρος.

Περίοδος με θερμοκρασίες πάνω από τις συνήθεις για την εποχή, ξεκινά από σήμερα Πέμπτη 21/07, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, με τα έως τώρα δεδομένα να "δείχνουν" ότι η θερμή περίοδος θα διαρκέσει τουλάχιστο έως το τέλος του μήνα.

Για αύριο Παρασκευή 22 Ιουλίου αναμένονται ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, αναμένεται ηλιοφάνεια σε όλη την χώρα με λίγες τοπικές νεφώσεις στο Ιόνιο και το μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα είναι σχετικά αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 38, στη Θεσσαλία από 21 έως 39, στην Ήπειρο από 20 έως 36, στη Στερεά από 19 έως 38, στην Πελοπόννησο από 19 έως 39, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 37, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Σποράδες από 20 έως 37, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 23 έως 39, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 35 και στην Κρήτη από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα στραφούν πρόσκαιρα σε νοτιοδυτικούς 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

