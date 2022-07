Κοινωνία

Μικρός Δακτύλιος: Λήγει το μέτρο μονά – ζυγά στην Αθήνα

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τη λήξη του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.

Η τελευταία ημέρα ισχύος του μικρού δακτυλίου στην Αθήνα για την περίοδο 2021 - 2022 θα είναι η Παρασκευή 22 Ιουλίου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, δεν θα ισχύουν τα μονά - ζυγά στις λεωφόρους και οδούς Αλεξάνδρας - Ζαχάρωφ - Μεσογείων - Φειδιππίδου - Μιχαλακοπούλου - Σπ. Μερκούρη - Βρυάξιδος - Υμηττού - Ηλ. Ηλιού - Αμβρ. Φραντζή - Λ. Συγγρού - Χαμοστέρνας - Πειραιώς - Ιερά Οδός - Κωνσταντινουπόλεως - Αχιλλέως - Πλ. Καραϊσκάκη - Καρόλου - Μάρνη - 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) - Αλεξάνδρας.

Διευκρινίζεται, όμως, από την ΕΛΑΣ, ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα που καθιερώθηκαν με το μέτρο του πράσινου δακτυλίου και αφορούν φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 2,2 τόνων και λεωφορεία, πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν από 1η Ιανουαρίου 1999, τα οποία κυκλοφορούν στη ζώνη του μεγάλου δακτυλίου [Παραλιακή λεωφόρος - Αλίμου - Βουλιαγμένης - Ελ. Βενιζέλου - Περιμετρική Υμηττού - Κατεχάκη - Μεσογείων - Αγ. Παρασκευής - Χαλανδρίου - Παπανικολή - (Κ. Παλαιολόγου) - Καποδιστρίου - Κύμης - Κασταμονής - Χαλανδρίου - Αναγεννήσεως - Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας - Αθηνών - Θηβών - Γρ. Λαμπράκη έως Κερατσίνι], εξακολουθούν να ισχύουν.

Κατά συνέπεια όλα τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 2,2 τόνους, μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, που θα ρυθμίζει τα περιοριστικά μέτρα για την περίοδο 2022-2023.

