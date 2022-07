Αθλητικά

Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Δικαιοσύνη ζητεί μέσω ΑΝΤ1 ο πατέρας του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αριστείδης Καμπανός στον ΑΝΤ1 για την υπόθεση της δολοφονίας του παιδιού του, τη δίκη και την επιστολή που έστειλαν γονείς δολοφονημένων παιδιών.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

«Ήταν κτηνωδία. Αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν θα τιμωρηθούν. Και η δικαιοσύνη κάνει το έργο της».Η πρόταση του εισαγγελέα δεν θα φέρει πίσω το παιδί του. Ο πατέρας του Άλκη, Αριστείδης Καμπανός μιλά στον ΑΝΤ1 και τονίζει πως αυτό που επιθυμεί είναι να επέλθει η κάθαρση στα ελληνικά γήπεδα.

«Η κάθαρση θα επέλθει μετά από τιμωρία των ενόχων. Όχι μόνο κάθαρση αλλά και αποτροπή για τους θερμοκέφαλους που θα συνεχίσουν να πράττουν και να ενεργούν κατά αυτόν τον τρόπο», λέει ο Αριστείδης Καμπανός.

Στην πρόταση της η αντεισαγγελέας Πρωτοδικών περιγράφει λεπτομερώς το χρονικό της δολοφονικής επίθεσης εναντίον του άτυχου 19χρονου και της παρέας του, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2022, στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης, αξιολογώντας και αποτιμώντας τη συμμετοχή καθενός εκ των 12 εμπλεκόμενων -και προσωρινά κρατούμενων- προσώπων

«Άπαντες συμφώνησαν να μεταβούν οργανωμένα και οπλισμένοι στην περιοχή της Χαριλάου και να χτυπήσουν από κοινού με όπλα, γροθιές και κλωτσιές όποιον βρουν εκεί κοντά, επιδιώκοντας να αφαιρέσουν τη ζωή ανθρώπων με μοναδικό κριτήριο επιλογής των θυμάτων ότι υποστηρίζουν συγκεκριμένη ομάδα», αναφέρεται στην εισαγγελική πρόταση.

Η οικογένεια του Άλκη έχει ήδη ζητήσει να μην γίνει η δίκη στη Θεσσαλονίκη. «Υπάρχει κίνδυνος να συνεχιστεί αυτός ο κύκλος βίας μεταξύ των ομάδων στη Θεσσαλονίκη», εξηγεί ο κ.Καμπανός.

Οι γονείς του Άλκη και άλλων παιδιών που βρήκαν βίαιους θανάτους τα τελευταία χρόνια ζητούν με επιστολή τους προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, τους αρχηγούς κομμάτων και αρμόδιους υπουργούς αλλαγές για την αποτροπή τέτοιων εγκλημάτων.

«Προσπαθούμε να πείσουμε την πολιτεία να πάρει πιο αυστηρά μέτρα», εξηγεί ο πατέρας του Άλκη, που συνυπογράφει την επιστολή.

Προτείνουν αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα για τα ειδεχθή εγκλήματα, όπως η αύξηση της ποινής της ισόβιας κάθειρξης, η αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία, αλλά και ο χαρακτηρισμός πρόκλησης θανάτου από μέθη εν ώρα οδήγησης ως εγκληματική ενέργεια.

Ο Γιάννης Τοπαλούδης, πατέρας της Ελένης, λέει στον ΑΝΤ1 ότι επιθυμίας τους είναι, «να συμβάλλουμε και εμείς να δημιουργήσουμε μια ασφαλέστερη κοινωνία για τα παιδιά μας να μην θρηνήσουμε κανένα άλλο παιδί επιτέλους ».

Ανάμεσα στους γονείς που υπογράφουν την επιστολή, εκτός από τους γονείς του Άλκη Καμπάνου και της Ελένης Τοπαλούδη, του Βαγγέλη Γιακουμάκη και του Ζακ Κωστόπουλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Ο 10ήμερος καύσωνας ξεκινά με σκόνη

Φωτιά στον Έβρο: ανεξέλεγκτο το μέτωπο - κίνδυνος για το δάσος της Δαδιάς (βίντεο)

Λέκκας στον ΑΝΤ1: Βέβαιο ότι θα έχουμε πλημμύρες στα καμένα (βίντεο)