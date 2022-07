Αθλητικά

Conference League: Ηττήθηκε ο ΠΑΟΚ από τη Λέφσκι

Ο ΠΑΟΚ καλείται να κάνει την υπέρβαση στη ρεβάνς στην Τούμπα, μετά την ήττα του στη Σοφια.

«Ξεθώριασε» απότομα από τον πρώτο κιόλας αγώνα του στο Europa Conference League, η εφετινή ευρωπαϊκή προοπτική του ΠΑΟΚ και η προσδοκία να επαναλάβει μία πορεία αντίστοιχη με την περσινή, όπου είχε φτάσει ως τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ο δικέφαλος του Βορρά ηττήθηκε με 2-0 από τη Λέφσκι στο «Γκιόργκι Ασπαρούχοφ» της Σόφιας, στον πρώτο αγώνα του για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League και πλέον καλείται σε μία εβδομάδα να κάνει στην Τούμπα μία... υπερβατική ανατροπή για να καταφέρει να προκριθεί στον 3ο προκριματικό γύρο. Οι Γουέλτον Φελίπε στα πρώτα 42' δευτερόλεπτα και Μπαρί (στο 19') σημείωσαν τα δύο γκολ των Βούλγαρων.

Απέναντι σε μία ομάδα η οποία παρατάχθηκε μόλις με 16 παίκτες στην αποστολή της, λόγω πολλών απουσιών από τραυματισμούς, ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε απόλυτα ανέτοιμος για τη σημασία του αγώνα, «χάνοντας» λίγο πριν απ’ το ματς και τον αρχηγό του Αντελίνο Βιεϊρίνια, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση κι έμεινε εκτός ενδεκάδας (ξεκίνησε στη θέση του ο Σάστρε). Πολλά ατομικά λάθη απ’ τα πρώτα δευτερόλεπτα, αδυναμία στη δημιουργία και πολύ κακή ανασταλτική συμπεριφορά, οδήγησαν την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου σε ρόλο «κυνηγού» πριν καλά-καλά... ζεσταθούν τα παπούτσια των ποδοσφαιριστών του.

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε με την... πλάτη στον τοίχο από πολύ νωρίς, δεχόμενος γκολ από τα... αποδυτήρια. Από σέντρα του Κράστεφ, ο Κάργας έπιασε κεφαλιά προς τα πίσω, αλλά έστρωσε την μπάλα στον Γουέλτον Φελίπε, ο οποίος βγήκε σε τετ-α-τετ με τον Κοτάρσκι και πέρασε την μπάλα από πάνω του κάνοντας το 1-0 μόλις στο 42ο δευτερόλεπτο!

Στο 8’ το πολύ καλό γυριστό σουτ του Σβαμπ έξω από την περιοχή, έπειτα από απόκρουση της άμυνας, βρήκε τον γκολκίπερ Μιχαΐλοφ σε πλήρη ετοιμότητα να διώχνει σε κόρνερ με εξαιρετική επέμβαση στην αριστερή γωνία του.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να ισορροπήσει λίγο το παιχνίδι μετά το πρώτο τέταρτο, γα να ψάξει το γκολ της ισοφάρισης, όμως τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα στο 19’, όταν η Λέφσκι «χτύπησε» και πάλι στο κάκιστο αμυντικό transition του δικεφάλου του Βορρά (τέσσερις εναντίον τεσσάρων).

Ο Ζίβκοβιτς έχασε την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή, ο Γκάλτσεφ έκλεψε πέρασε δύο αντιπάλους κι έδωσε προς τον Μιλάνοφ, ο οποίος έβγαλε χαμηλή παράλληλη σέντρα, που πέρασε απ’ τους στόπερ του ΠΑΟΚ, δίνοντας την ευκαιρία στον Μπιλάλ Μπαρί να κάνει με αριστερό πλασέ το 2-0!

Στο 25’ ο Πετρίς προσπάθησε να βγάλει σέντρα από δεξιά, η μπάλα κόντραρε κι έφτασε ξανά στον Γάλλο, που σούταρε στέλνοντας την μπάλα άουτ, ενώ στο 31’ από φάουλ του Ράφα Σοάρες, ο Κάργας έπιασε ολομόναχος την κεφαλιά ελάχιστα άουτ.

Η Λέφσκι συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες και στο 38’ ο Ρονάλντο Σεζάρ μπήκε στην περιοχή, αλλά ο Κοτάρσκι απέκρουσε στην κλειστή γωνία του το πλασέ του, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό μπλόκαρε το σουτ του Κράστεφ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Λέφσκι έπαιξε λίγο πιο συντηρητικά για να υπερασπιστεί αυτό το πολύτιμο 2-0, την ώρα που ο ΠΑΟΚ -παρά τις μαζεμένες αλλαγές του Λουτσέσκου- συνέχισε να «υποφέρει» δημιουργικά και να μην απειλεί καθόλου. Η μοναδική καλή στιγμή για τους Θεσσαλονικείς ήταν στο 84’, όταν από τη σέντρα-σουτ του Κούρτιτς η μπάλα πέρασε λίγο άουτ και το 2-0 δεν άλλαξε ως το φινάλε.

Η ρεβάνς στο γήπεδο της Τούμπας θα διεξαχθεί την επόμενη Πέμπτη (28/7) στις 20:30. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στον 3ο προκριματικό το νικητή του Βέλεζ (Βοσνία) - Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα).

Διαιτητής: Ζερεμί Πινιάρ (Γαλλία)

Κίτρινες: Γουέλτον Φελίπε, Γκάλτσεφ – Αντρ. Ζίβκοβιτς, Νάρεϊ, Αουγκούστο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ (Στάνιμιρ Στοΐλοφ): Μιχαΐλοφ, Πετρίς, Σονκό Σούντμπεργκ, Κόρντομπα, Γκάλτσεφ, Κράστεφ, Φαν ντερ Κοπ, Μιλάνοφ, Ρονάλντο Σεζάρ (87’ Πέτκοφ), Μπαρί (90' Χόλντερ), Γουέλτον Φελίπε (90'+3 Μίτκοφ).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Ίνγκασον, Κάργας, Ράφα Σοάρες, Σβαμπ (71’ Φελίπε Σοάρες), Αουγκούστο, Αντρ. Ζίβκοβιτς (78’ Κωνσταντέλιας), Ντάντας (57’ Κούρτιτς), Κουαλιάτα (57’ Νάρεϊ), Κούτσιας (71’ Μπράντον).

