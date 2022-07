Οικονομία

Φωτιά στην Πεντέλη: Δεκάδες σπίτια ακατάλληλα για χρήση

Τα αποτελέσματα από τις αυτοψίες των μηχανικών στις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά στην Πεντέλη.

Τριάντα εννιά (39) κατοικίες έχουν κριθεί επικίνδυνες για χρήση και θα επανελεγχθούν από τις μέχρι στιγμής αυτοψίες των μηχανικών στις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά της Πεντέλης

Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί αυτοψίες σε 155 κτήρια:

Από αυτά 121 αφορούν σε κατοικίες, εκ των οποίων οι 37 έχουν κριθεί κατάλληλες για χρήση (κατοικήσιμες), 45 προσωρινά ακατάλληλες για χρήση (χρήζουν επισκευών) και 39 επικίνδυνες για χρήση, οι οποίες θα επανελεγχθούν.

Επίσης, έχουν ελεγχθεί 5 επαγγελματικοί χώροι, εκ των οποίων 1 είναι κατάλληλος για χρήση, 1 προσωρινά ακατάλληλος (χρήζει επισκευής) και 3 επικίνδυνοι για χρήση οι οποίοι θα επανελεγχθούν.

Ελέγχθηκαν 24 αποθήκες εκ των οποίων 3 κρίθηκαν κατάλληλες, 9προσωρινά ακατάλληλες για χρήση (χρήζουν επισκευών) και 12 επικίνδυνες για χρήση και θα επανελεγχθούν.

5 Ιεροί Ναοί εκ των οποίων οι 4 κρίθηκαν κατάλληλοι για χρήση και ο 1 προσωρινά ακατάλληλος για χρήση (χρήζει επισκευών).

Αύριο θα συνεχίσουν τα κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τις αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές της Αττικής με στόχο να ολοκληρωθεί η καταγραφή το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων των πληγέντων συμπολιτών μας.

