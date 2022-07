Οικονομία

Σιτηρά: Η Τουρκία υπογράφει για την εξαγωγή τους από την Ουκρανία

Στην Κωνσταντινούπολη οι υπογραφές για την εξαγωγή των σιτηρών από τα πολιορκημένα λιμάνια της Ουκρανίας. Ο ρόλος του ΟΗΕ.

Η Ρωσία, η Ουκρανία και η Τουρκία θα υπογράψουν αύριο τη συμφωνία που πρότειναν τα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να ξαναρχίσουν οι εξαγωγές σιτηρών από τα πολιορκημένα ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε απόψε το γραφείο του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, που ανακοίνωσε νωρίτερα ότι θα πάει απόψε στην Κωνσταντινούπολη, θα παραστεί μαζί με τον Ερντογάν στην τελετή που θα φιλοξενηθεί στο μέγαρο Ντολμάμπαχτσε, στις 16.30 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ανακοίνωση. Παρόντες θα είναι και αντιπρόσωποι της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Νωρίτερα, ένα μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας ανέφερε ότι οι εξαγωγές μπορεί να ξαναρχίσουν από τρία λιμάνια, αυτά της Οδησσού, του Πιβντένι και του Τσορνομόρσκ. «Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε» τις παραδόσεις και από άλλα λιμάνια, είπε στους δημοσιογράφους ο Ουκρανός βουλευτής Ρουστέμ Ουμέροφ.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, την ασφάλεια των νηοπομπών θα αναλάβει μια ομάδα επιτήρησης του ΟΗΕ που θα εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη. Τα ρωσικά πλοία δεν θα έχουν το δικαίωμα να μπαίνουν στα ουκρανικά χωρικά ύδατα. «Δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη, ακόμη και αν υπογράψουν συμφωνία με τον ΟΗΕ», πρόσθεσε.

Σχεδόν 25 εκατομμύρια τόνοι δημητριακών και σιτηρών παραμένουν μπλοκαρισμένοι στα ουκρανικά λιμάνια.

