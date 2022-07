Κοινωνία

Αλεξανδρούπολη - Τροχαίο: διακινητής μεταναστών απέφυγε μπλόκο και ανατράπηκε το όχημά του

Ο οδηγός του οχήματος προσπάθησε να αποφύγει μπλόκο και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Συνελήφθησαν χθες δύο διακινητές σε Νίψα και Αρδάνιο Έβρου, για μεταφορά μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στη χώρα. Ειδικότερα, αστυνομικοί της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας επέμβασης της διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, συνέλαβαν πλησίον του οικισμού Νίψας, διακινητή που μετέφερε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο πέντε μετανάστες, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα που είχε ανατραπεί εκτός της οδού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός διακινούμενου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Ο δεύτερος διακινητής, ο οποίος αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών, στη συνέχεια όμως ακινητοποίησε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με το οποίο μετέφερε τρεις μετανάστες που εισήλθαν στη χώρα παράνομα, εντοπίστηκε και συνελήφθη στον κόμβο Αρδανίου, από αστυνομικούς του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών.

Τέλος, αστυνομικοί του τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Ορμενίου, συνέλαβαν χθες βράδυ αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από τις ελληνικές δικαστικές αρχές για διακίνηση μη νόμιμων αλλοδαπών.

