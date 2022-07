Αθλητικά

Conference League: Ο Άρης “πεντάστερος” για την πρόκριση

Απίθανος Άρης στην πρεμιέρα των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων, ξεσήκωσε το "Βικελίδης".

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, ο Άρης διέσυρε με 5-1 την Γκόμελ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο του Β’ προκριματικού γύρου του UEFA Europa Conference League, μετατρέποντας ουσιαστικά σε διαδικαστικού χαρακτήρα τον επαναληπτικό της επόμενης εβδομάδας (Τετάρτη 27/7, 21:00) στο ίδιο γήπεδο, αλλά χωρίς οπαδούς.

Η ομάδα του Χερμάν Μπούργος, μπροστά σε περίπου 15.000 φίλους της, εμφάνισε αδυναμία στις στημένες φάσεις, από όπου ήρθε και το 0-1 από το αυτογκόλ του Φαμπιάνο Λέισμαν (11'αυτ.). Ωστόσο, η ποιότητά της από τη μέση και μπροστά έφερε τρία γκολ σε 15 λεπτά και την ολική ανατροπή, με τους Αντρέ Γκρέι (16’πέν.), Χουάν Ιτούρμπε (28') και Ραφαέλ Καμάτσο (31'). Ακολούθησαν άλλα δυο γκολ στο δεύτερο μέρος, από τους Λουίς Πάλμα (61') και Γκρέι (79') ενώ χάθηκαν εκατέρωθεν ευκαιρίες για περισσότερα.

Μόλις στο 5', από κόρνερ του Πάλμα, ο Γιάκουμπ Μπράμπετς πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι μα αστόχησε. Έξι λεπτά αργότερα, ήταν οι Λευκορώσοι αυτοί που άνοιξαν το σκορ. Από φάουλ του Πάβελ Σέντκο, ο Γιαν Εμάνουελ Άφι πήρε την κεφαλιά στο ύψος του πέναλτι, η μπάλα κόντραρε στον Φαμπιάνο, ξεγελώντας τον Χουλιάν Κουέστα για το 0-1.

Τρία λεπτά μετά, η ατομική ενέργεια του Πάλμα οδήγησε τον Κονσταντίν Κουτσίνσκι σε πέναλτι. Την εσχάτη των ποινών, έστω και με τη βοήθεια της οριζόντιας δοκού, μετέτρεψε σε γκολ ο Γκρέι, για το γρήγορο 1-1. Στο 22', έπειτα από κόρνερ, ο αφύλακτος Εμάνουελ Άφι από το ύψος της μικρής περιοχής σούταρε ψηλά. Φάση που... ξύπνησε για τα καλά τους γηπεδούχους.

Στο 27', έπειτα από κάθετη πάσα του Ιτούρμπε, ο Καμάτσο βγήκε απέναντι από τον Ντένις Σαντόφσκι, όμως άργησε να σουτάρει κι εν τέλει το πλασέ του απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Γκόμελ. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Άρης κέρδισε φάουλ και με υπέροχη εκτέλεση ο Ιτούρμπε έκανε το 2-1 - πάλι οριζόντιο δοκάρι και μέσα.

Δεν πέρασαν τρία λεπτά κι ο Καμάτσο βγήκε πάλι τετ α τετ με τον Σαντόφσκι, έπειτα από κάθετη πάσα του Πάλμα, κι αυτή τη φορά δε λάθεψε για το 3-1. Στην καλύτερη στιγμή των φιλοξενούμενων, στο 40', ο Μπράμπετς έκοψε την ύστατη στιγμή τον Ίλια Αλεκσίεβιτς που είχε βρεθεί φάτσα με τον Κουέστα ενώ στις καθυστερήσεις ενός χορταστικού πρώτου μέρους, ο Γκρέι βγήκε στην πλάτη της άμυνας, αλλά το τελείωμά του ήταν άστοχο.

Έχοντας καλύτερη φυσική κατάσταση, συνέπεια των πολλών επισήμων αγώνων, η Γκόμελ πίεσε προσπαθώντας να μπει ξανά στο ματς. Το φαλτσαριστό αριστερό σουτ του Σέντκο (48') πέρασε δίπλα από το δεξί «γάμα» της εστίας του Κουέστα ενώ σωτηρία ήταν η προβολή του Μπράμπετς στην προσπάθεια του Ντμίτρι Μπαγκά (53'). Κι αφού δεν ήρθε η μείωση του σκορ, ήρθε το 4-1 από ένα ακόμα ωραίο χτύπημα φάουλ, αυτή τη φορά του Πάλμα, στο 61'.

Στο 79', ο επιθετικός από την Ονδούρα εκμεταλλεύτηκε το... δώρο του Σαντόφσκι κι έδωσε στον Γκρέι το πιο εύκολο γκολ της καριέρας του για το τελικό 5-1, μέσα σε αποθέωση. Ο φορ από την Τζαμάικα, μάλιστα, έχασε μεγάλη ευκαιρία να πετύχει χατ-τρικ στο επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη, αστοχώντας σε τετ α τετ δύο λεπτά μετά ενώ ο Σαντόφσκι απέκρουσε θεαματικά το σουτ του Χρήστου Χατζηιωάννου στο 85', στην τελευταία αξιόλογη φάση ενός αγώνα που εξελίχθηκε σε γιορτή για τους «κιτρινόμαυρους».

Διαιτητής: Βάλτερ Άλτμαν (Αυστρία)

Κίτρινες: Μάκας, Ανουφρίεφ, Σέντκο.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Χερμάν Μπούργος): Κουέστα, Φαμπιάνο, Νταμπό (70' Παπέ Σεΐκ), Ντουκουρέ, Γκρέι (83' Χατζηιωάννου), Ιτούρμπε (70' Μαντσίνι), Μπράμπετς, Πάλμα, Οντουμπάτζο, Πίρσμαν, Καμάτσο (83' Μαζικού).

ΓΚΟΜΕΛ (Βλάντιμιρ Νεβίνσκι): Σαντόφσκι, Ματβέιτσικ, Πάντια, Εμάνουελ Άφι, Κοστρόφ, Αλεκσίεβιτς (44' Ανουφρίεφ), Αντεόλα (73' Γερμάκοβιτς), Κουτσίνσκι, Μάκα (73' Γκογκολασβίλι), Μπαγκά, Σέντκο (80' Ποταπένκο).

*Από 11 διαφορετικές χώρες ήταν η σύνθεση του Άρη στο ξεκίνημα του αγώνα.

**Το νικητή του ζευγαριού, που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι ο Άρης, περιμένει στον 3ο προκριματικό γύρο (4 και 11 Αυγούστου) η Μακάμπι Τελ Αβίβ που επιβλήθηκε με 3-0 της Ζίρα στο Μπακού.

