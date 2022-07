Κοινωνία

Ορεστιάδα: “Μπλόκο” σε 40 κιλά ναρκωτικών (εικόνες)

Νέο "χτύπημα" της Αστυνομίας σε κύκλωμα ναρκωτικών. Τι εντόπισαν οι Αρχές και πώς έφτασαν στην εξιχνίαση του κυκλώματος.

Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών και στη σύλληψη πέντε ατόμων, τριών αλλοδαπών και δύο ημεδαπών, για το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, παραβιάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και περί αλλοδαπών κατά περίπτωση, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ορεστιάδας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκαν την Τρίτη στην Ορεστιάδα οι δύο αλλοδαποί δράστες να μεταφέρουν με Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, ναρκωτικές ουσίες που μεταφόρτωσαν στο χώρο αποσκευών Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν δύο συνεργοί τους, ένας αλλοδαπός κι ένας ημεδαπός. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τέσσερις δράστες, και κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν, εντόπισαν στο εσωτερικό του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 20 κιλά και 580 γραμμάρια ναρκωτική ουσία «MDMA» σε βραχώδη και κρυσταλλική μορφή, έξι κιλά και 755 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη, ένα κιλό και 135 γραμμάρια προκαϊνη και 10 κιλά και 421 γραμμάρια άγνωστη ναρκωτική ουσία.

Στη συνέχεια συνελήφθη σε οικισμό του Έβρου και ο δεύτερος ημεδαπός δράστης, ο οποίος, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, συντόνιζε και οργάνωνε την παράνομη δράση μεταφοράς των προαναφερθέντων ναρκωτικών ουσιών. Σημειώνεται ότι σε βάρος του ενός αλλοδαπού δράστη εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης των ελληνικών δικαστικών αρχών για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, ενώ όπως διαπιστώθηκε, εισήλθε παράνομα στη χώρα.

Συνολικά κατασχέθηκαν οι παραπάνω ναρκωτικές ουσίες, τα δύο οχήματα, το χρηματικό ποσό των 3.375 ευρώ, δώδεκα κινητά τηλέφωνα και μία ηλεκτρονική συσκευή (τάμπλετ). Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση διενήργησε το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ορεστιάδας.

