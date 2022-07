Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ξεπερνούν τα 1,7 δις τα υπερκέρδη των ηλεκτροπαραγωγών

Συνέντευξη Τύπου για τα υπερκέρδη των ηλεκτροπαραγωγών παραχώρησαν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ξεπερνούν το 1,7 δισ. ευρώ τα πραγματικά υπερκέρδη των ηλεκτροπαραγωγών εν μέσω ακραίας κρίσης ακρίβειας για τους καταναλωτές». Αυτό προκύπτει από την Έκθεση εκτίμησης των πραγματικών υπερκερδών για την περίοδο Ιουλίου 2021- Μαρτίου 2022 που παρουσίασαν οι εκπρόσωποι του Τομέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και Πέτη Πέρκα, σε σχετική συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν σήμερα και πραγματοποιήθηκε υβριδικά στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σε σχετική με τη συνέντευξη Τύπου ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται:

«Πρόκειται για 1,7 δισ. ευρώ υπερκέρδη, δηλαδή αισχροκέρδεια εκ μέρους των ηλεκτροπαραγωγών με επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη που παρήχθησαν στις πλάτες των καταναλωτών, νοικοκυριών και παραγωγικών φορέων. Αυτό είναι και το ποσό που οφείλει η κυβέρνηση, όπως έχει δεσμευτεί μετά από μεγάλη δική μας πίεση, να φορολογήσει κατά 90% άμεσα και να επιστρέψει άμεσα στους καταναλωτές. Η κυβέρνηση οφείλει να επανυπολογίσει τα υπερκέρδη με τον ορθό τρόπο που εφαρμόστηκε στην Έκθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και όχι με απαράδεκτες μεθόδους (πχ. αφαίρεση εκπτώσεων) να επιδιώκει τη μείωση των υπερκερδών που θα φορολογηθούν.

Το ποσό των πραγματικών υπερκερδών τελικά ξεπερνά σημαντικά τα 927 εκατ. ευρώ που υπολόγισε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για ένα 6μηνο. Μάλιστα η Έκθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκτιμά ότι τα υπερκέρδη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για το 12μηνο Ιούλιος 2021-Ιούνιος 2022, εκτιμώνται σε 2,2 δισ. ευρώ, ενώ τα «ουρανοκατέβατα» κέρδη των ΑΠΕ για το 12-μηνο Ιουλίου 2021-Ιουνίου 2022 που χρεώθηκαν στους καταναλωτές και αναμένεται να επιστραφούν ως επιδότηση καταναλωτών μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, εκτιμώνται σε 1,2 δισ. ευρώ.

Η Έκθεση αποδεικνύει με στοιχεία της ΡΑΕ ότι η άνοδος των τιμών στην προημερήσια αγορά της Ελλάδας είχε ξεκινήσει τρεις μήνες νωρίτερα, από τον Ιούλιο του 2021 και είναι ελλιπής ο υπολογισμός της ΡΑΕ που περιλαμβάνει μόνο την περίοδο Οκτωβρίου 2021 - Μαρτίου 2022.

Εξάλλου η Ελλάδα, με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία, κατέγραφε σε μηνιαία βάση και σχεδόν για κάθε μήνα, από τις υψηλότερες τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας πανευρωπαϊκά, ούσα πρώτη τον Αύγουστο και το Νοέμβριο του 2021, τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2022. Και εξάλλου από τις 05.08.2021 η ΔΕΗ εφάρμοσε τη ρήτρα αναπροσαρμογής που μετέφερε άδικα και καταχρηστικά το σύνολο της ακρίβειας της χονδρεμπορικής στους καταναλωτές.

Στη συνέντευξη Τύπου έγινε ειδική αναφορά στα ενδογενή χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που καθιστούν την Ελλάδα ευάλωτη και περισσότερο εκτεθειμένη στις επιπτώσεις της ουκρανικής κρίσης: στην επιλογή της κυβέρνησης να ξεκινήσει το ράλι ακρίβειας με την αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ κατά 20% τον Σεπτέμβριο του 2019, στην αισχροκέρδεια το μεγαλύτερο μέρος του 2020 όπου συμμετείχε και η ΔΕΗ, στην εκκίνηση λειτουργίας του Μοντέλου-Στόχου (Target Model) χωρίς επαρκή προετοιμασία, χωρίς έλεγχο και ρύθμιση, στην ανοχής εκ μέρους της κυβέρνησης και των αρμόδιων ρυθμιστικών Αρχών (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Επιτροπή Ανταγωνισμού) φαινομένων χειραγώγησης τιμών και λειτουργίας ολιγοπωλίου στην ελληνική ενεργειακή αγορά καθώς και στην απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να προσδέσει την ελληνική ηλεκτροπαραγωγή στο φυσικό αέριο για δεκαετίες, πίσω από την βίαιη και προσχηματική απολιγνιτοποίηση όπου, κρύβεται η αντικατάσταση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ με μονάδες ακριβού ορυκτού αερίου ιδιωτών και όχι αντικατάσταση με ΑΠΕ.

Σχετικά με τη μεθοδολογία, η Έκθεση εκτίμησης των υπερκερδών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βασίζεται στον υπολογισμό της διαφοράς των εσόδων των παραγωγών με το πραγματικό πλήρες κόστος παραγωγής, θεωρώντας και ένα εύλογο συνολικό περιθώριο κέρδους χονδρικής επί του μεταβλητού κόστους παραγωγής (5%), ώστε να μην μεταφέρονται στρεβλώσεις, δυσλειτουργίες ή τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία μονάδων μεταξύ διαφορετικών περιόδων.

Οι εκπρόσωποι του τομέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημείωσαν ότι στο διάστημα Ιουλίου 2021-Ιουνίου 2022 η παρατηρούμενη αύξηση του κόστους χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού, ανήλθε σε περίπου 8 δισ. ευρώ. Συνολικά, το κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς ανήλθε σε ~11,4 δισ. ευρώ την περίοδο Ιούλιος 2021-Ιούνιος 2022, ενώ το αντίστοιχο κόστος ανερχόταν σε ~3,4 δισ. ευρώ κατά το προηγούμενο 12-μηνο.

Σχολίασαν τέλος τον νέο μηχανισμό της κυβέρνησης, τον «Προσωρινό Μηχανισμό Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας» του ν. 4951/2022: «Ο μηχανισμός αυτός κρύβει νέα υπερκέρδη άνω του 1 δισ. ευρώ το χρόνο με υπογραφή Υπουργού ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη τα τιμολόγια των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, λίγες μόνο μέρες πριν από τον Αύγουστο. Η κυβέρνηση μάς οδηγεί δυστυχώς σε αχαρτογράφητα νερά ενώ οι όποιες δεσμεύσεις της διαψεύδονται διαρκώς εδώ και ένα έτος. Η ενεργειακή κρίση ακρίβειας και στρατηγικής αναδεικνύει ότι είναι άμεση η ανάγκη πολιτικής αλλαγής στην Ελλάδα».

