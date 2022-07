Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - “Κατάληψη 111”: Επιχείρηση εκκένωσης από την ΕΛΑΣ (εικόνες)

Το κτήριο τελούσε υπό κατάληψη από το 2015. Τι βρήκαν μέσα οι Αστυνομικοί.



Αλεξίσφαιρο, κράνη, στυλιάρια, πυροσβεστήρες και αρκετά μπουκάλια μπύρας που δεν είχαν καταναλωθεί βρήκαν οι αστυνομικοί στο υπό κατάληψη κτήριο στον αριθμό 111 της οδού Εγνατία, μετά από επιχείρηση εκκένωσης της ΕΛ.ΑΣ, στην Θεσσαλονίκη.

Κατά πληροφορίες, τελούσε υπό κατάληψη από το 2015 όταν κατελήφθη από ομάδα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου και έκτοτε ήταν γνωστή ως «Κατάληψη 111». Κατά την έφοδο των αστυνομικών το κτίριο ήταν άδειο.

Κατά την επιχείρηση εκκένωσης που πραγματοποιήθηκε στους έξι ορόφους του κτηρίου από αστυνομικούς της ομάδας ΟΠΚΕ, έπιασαν δουλειά οι αστυνομικοί της Ασφάλειας. Συνέλεξαν ένα αλεξίσφαιρο, κράνη, στυλιάρια, πυροσβεστήρες και μπουκάλια μπύρας που δεν είχαν καταναλωθεί. Τα κατέγραψαν και προχώρησαν στην κατάσχεσή τους. Τα αντικείμενα θα ελεγχθούν για αποτυπώματα και ίχνη DNA.

Ρόλο συντονιστή στην επιχείρηση είχε ο Διευθυντής Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, Σταύρος Κεσελίδης ενώ παραβρέθηκε και ο επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, Γιώργος Δούβαλης, σύμφωνα με το thestival.gr.

Στο σημείο βρέθηκε εκπρόσωπος του ΕΦΚΑ, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές για τις παρεμβάσεις που θα κάνει ο οργανισμός στο κτήριο το επόμενο διάστημα. Να σημειωθεί ότι το κτήριο έχει προβλήματα στατικότητας.

Εξωτερικά της κατάληψης εγκαταστάθηκε διμοιρία των ΜΑΤ για να εμποδίσει ανακατάληψη του χώρου.

