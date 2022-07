Αθλητικά

Βαθμολογία UEFA: Η θέση της Ελλάδας μετά τη νίκη του Άρη

Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία του UEFA Ranking.



Η εμφατική επικράτηση του Άρη επί της Γκόμελ προσέφερε την πρώτη νίκη και τους πρώτους 250 βαθμούς στην Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία του UEFA Ranking, αλλά δεν μπόρεσε να... αποτρέψει το προσπέρασμα της χώρας μας απ’ την Ελβετία, η οποία ανέβηκε στην 15η θέση, ρίχνοντας τον ελληνικό συντελεστή στη 16η.

Κάτι που σημαίνει πως εάν ολοκληρώνονταν τώρα οι διοργανώσεις, η Ελλάδα θα «έχανε» από τη σεζόν 2023/24 τη μία επιπλέον ευρωπαϊκή θέση που κέρδισε με τόσο κόπο πέρσι. Και σίγουρα χρειάζεται πάση θυσία την πρόκριση του ΠΑΟΚ στη ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας, αλλά και μία μεγάλη πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σλάβια Πράγας στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.

Την ίδια ώρα, μετά το τέλος κι αυτής της ευρωπαϊκής εβδομάδας, πλησίασαν την Ελλάδα σε απόσταση... αναπνοής και οι Τσεχία, Κροατία και Δανία.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA από τη 11η θέση έως την 20η θέση:

11η Σερβία 27.375 (4/4)

12η Ρωσία 26.215 (0)

13η Ουκρανία 24.900 (5/5)

14η Νορβηγία 24.125 (4/4)

15η Ελβετία 23.675 (4/4)

16η Ελλάδα 23.475 (4/4)

17η Τσεχία 22.925 (4/4)

18η Κροατία 22.400 (4/4)

19η Δανία 22.325 (5/5)

20η Τουρκία 20.500 (5/5)

21η Κύπρος 19.775 (5/5)

Τι ισχύει για την 14η και την 15η θέση για τη σεζόν 2023/24 (5 ομάδες)

Πρωταθλητής στον τρίτο προκριματικό του Champions League

2ος στον δεύτερο προκριματικό του Champions League

Κυπελλούχος ή 3ος στον τρίτο προκριματικό του Europa League

4ος και 5ος στον δεύτερο προκριματικό του Conference League

Τι ισχύει για την 16η και την 17η θέση για τη σεζόν 2023/24 (4 ομάδες)

Πρωταθλητής στον τρίτο προκριματικό του Champions League

Ο Κυπελλούχος ή ο 2ος στον δεύτερο προκριματικό του Europa League

3ος και 4ος στον δεύτερο προκριματικό του Conference League