Οικονομία

Σκρέκας για “Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή”: επιδότηση και σε επιλαχόντες

Για περισσότερους δικαιούχους έκανε λόγο ο Υπ. Ενέργειας. Πότε ανακοινώνουν οι πάροχοι την καθαρή τιμή της κιλοβατώρας. Αλλαγή παρόχου χωρίς πέναλτι. Γιατί πιστώθηκαν μικρά ποσά στο Power Pass.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 μίλησε την Παρασκευή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με την «κατάργηση» της ρήτρας αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ρεύματος από την 1η Ιουλίου, την ευχέρεια των καταναλωτών να αλλάξουν πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να πληρώσουν πέναλτι, αλλά και για την διεύρυνση των δικαιούχων του προγράμματος για την ανακύκλωση ενεργοβόρων οικιακών συσκευών ψύξης / θέρμανσης.

Όπως επεσήμανε ο Κώστας Σκρέκας, μετά την μεγάλη απήχηση του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή», που ειχε ως αποτέλεσμα να ικανοποιηθεί 1 στις 6 αιτήσεις, η Κυβέρνηση διερευνά τα κατάλληλα εργαλεία για να διευρύνει το κονδύλι, ώστε να μπορέσουν σταδιακά και οι επιλαχόντες του προγράμματος να αντικαταστήσουν τις ενεργοβόρες συσκευές τους.

«Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει προκηρυχθεί ποτέ στην χώρα. Είχε κοινωνικά κριτήρια για τους δικαιούχους, αλλά όλοι ανεξαρτήτως εισοδήματος είχαν την δυνατότητα να αιτηθούν να μπουν στο πρόγραμμα. Σταδιακά θα αυξήσουμε τον προϋπολογισμό, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα 900.000 νοικοκυριά που έκαναν αίτηση να μπορέσουν να αντικαταστήσουν παλιές και ενεργοβόρες συσκευές τους και να έχουν μείωση 30% και 40% στον λογαριασμό του ρεύματος», επεσήμανε ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Από τον Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογραμμίστηκε ότι «όλα τα τιμολόγια θα ανέβουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για να γίνει ο έλεγχος ότι όντως έγινε αγορά κάθε συσκευής. Για όποιο περιθώριο κέρδους είναι παραπάνω από το περιθώριο κέρδους που υπήρχε, μετά τις εκπτώσεις και τις προσφορές που έκανε η επιχείρηση το 2021, ο πέλεκυς θα είναι βαρύς και θα υπάρχει ποινή για όποιον προσπαθήσει να εκμεταλλευθεί την κατάσταση και το πρόγραμμα. Έχουμε περάσει διάταξη στην Βουλή για αυτό».

Ο κ. Σκρέκας επεσήμανε ακόμη πως την Δευτέρα, «θα ανακοινώσουν όλοι οι πάροχοι την καθαρή τιμή μονάδος κάθε κιλοβατώρας, ώστε χωρίς επικοινωνιακά τρικ και επικοινωνιακά παιχνίδια θα ξέρει ο καταναλωτής αυτό που τώρα δυσκολεύεται να μάθει, πόσο κοστίζει η μονάδα ρεύματος που καταναλώνει και να επιλέξει την συμφερότερη τιμή και πάροχο. Ο καταναλωτής μπορεί να αλλάξει προμηθευτή αζημίως, χωρίς ρήτρα και πέναλτι».

Σχετικά με το Power Pass και την «κατάργηση» της ρήτρας αναπροσαρμογής, ο κ. Σκρέκας είπε πως «από τον Σεπτέμβριο έχουμε αρχίσει να επιδοτούμε τους λογαριασμούς ρεύματος. Φέραμε το Power Pass και επιδοτήσαμε τα νοικοκυριά για τους λογαριασμούς ρεύματος, οι οποίοι είχαν ήδη επιδοτηθεί. Επιδοτήσαμε την επιβάρυνση, το επιπλέον κόστος που πλήρωσε το νοικοκυριό σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο. Έρχεται τώρα η Κυβέρνηση και επιδοτεί εξ νέου το μεγαλύτερο ποσό της αύξησης».

«Οριζόντια, όλα τα νοικοκυριά θα έχουν όφελος από την «ακύρωση» της ρήτρας αναπροσαρμογής», ανέφερε ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχετικά με τα ποσά της επιδότησης που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους του Power Pass και τις διαμαρτυρίες ορισμένων πως το ύψος της επιστροφής ήταν μικρό, ο Κώστας Σκρέκας εξήγησε ότι «οι περισσότεροι πήραν μικρότερο ποσό, διότι απλά είχαν επιδοτήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα, που κάλυπταν σχεδόν το 80% του ποσού της αύξησης. Αυτό δείχνει πως και οι επιδοτήσεις που κάναμε το προηγούμενο έπιασαν τόπο, διότι το 60% των δικαιούχων πήρε μικρό ποσό μέσω της επιστροφής με το Power Pass».

