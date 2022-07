Υγεία - Περιβάλλον

Ιπποκράτειο: Έδιωξαν έγκυο επειδή “έληγε η εφημερία” - Πέθανε το νεογέννητο

Το ζευγάρι υπέβαλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας την ποινική δίωξη γιατρών. Τι καταγγέλλει η μητέρα. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της.



Αδιανόητη και εγκληματική συμπεριφορά καταλογίζει σε γιατρούς δύο νοσοκομείων ένα ανδρόγυνο από τη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα ως ετοιμόγεννη έγκυος μετέβη στο «Ιπποκράτειο» αλλά την έδιωξαν επειδή έληγε η εφημερία του νοσοκομείου και όταν μεταφέρθηκε στο «Παπαγεωργίου» που εφημέρευε δεν την υπέβαλλαν σε επείγουσα καισαρική τομή, με αποτέλεσμα να υποστεί επιπλοκές και να χαθεί η ζωή του νεογέννητου παιδιού της.

Το ζευγάρι υπέβαλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ζητώντας την ποινική δίωξη των γιατρών που επιλήφθηκαν του περιστατικού και στα δύο νοσοκομεία .

Στις 26 Φεβρουαρίου 2022, η γυναίκα, η οποία ήταν σε κατάσταση προχωρημένης εγκυμοσύνης, διανύοντας της 39η εβδομάδα της κύησης της, μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το σύζυγό της στο εφημερεύον νοσοκομείο «Ιπποκράτειο». Όπως περιγράφεται στη μήνυση, είχε αφόρητους πόνους και συσπάσεις στη μήτρα, με αίμα, ενώ ήταν ασυμπτωματική ασθενής της νόσου Covid -19 και εμβολιασμένη με δύο δόσεις.

«Να φύγετε, να πάτε αλλού!»



«Στο Ιπποκράτειο φτάσαμε περίπου στις 7.00 το πρωί και συγκεκριμένα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου παρότι δήλωσα την κρισιμότητα της κατάστασης μου, μόλις περί τις 7.20 επελήφθη της κατάστασης μου κάποια ιατρός ή ειδικευόμενη ιατρός η οποία διενήργησε υπερηχογράφημα και υποτίθεται καρδιοτοκογράφημα! Έκπληκτη άκουσα ότι επειδή σε μισή ώρα έληγε η εφημερία του νοσοκομείου, αρνούντο να μου κάνουν εισαγωγή και να με υποβάλουν σε άμεση διαδικασία να γεννήσω, ακόμη και με καισαρική τομή, αφού ήδη δίδοντας το ιστορικό μου, τους είπα ότι έχω γεννήσει άλλες δύο φορές υγιέστατα παιδιά, πάλι με καισαρική τομή. Με έδιωξαν λοιπόν περί τις 7.30 π.μ. από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο, λέγοντας μου να πάω στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το οποίο στις 8.00 π.μ. άρχιζε τη δική του εφημερία. Μάλιστα δε, όπως αναφέρω, μου αρνήθηκαν και τη μεταφορά μου με ασθενοφόρο παρότι ήμουν σε οικτρή κατάσταση από τους πόνους και το αίμα» αναφέρει η καταγγέλλουσα στη μήνυση της.

«Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με εισήγαγαν αρχικώς περί τις 8.40 π.μ., αντί σε γυναικολογική κλινική για να γεννήσω, σε Covid -19 κλινική στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και μια ώρα μετά, ήτοι στις 9.40 π.μ., της ίδιας ημέρας, με εισήγαγαν στη μαιευτική κλινική για επείγουσα, άμεση χειρουργική επέμβαση καισαρικής τομής, όπου και τελικώς μια ώρα μετά, ήτοι στις 10.30 π.μ. γέννησα με καισαρική τομή ένα άσφυγμο, άρρεν, ώριμο νεογνό υπό ισχιακή προβολή, έχοντας ήδη υποστεί εκ της εγκληματικής αρνήσεως, αλλά και της καθυστερήσεως των δύο νοσοκομείων, αποκόλληση πλακούντα και ρήξη μήτρας» συμπληρώνει η μητέρα.

Το νεογνό διασωληνώθηκε άμεσα με ισχαιμική υποξαιμική εγκεφαλοπάθεια και έκτοτε μέχρι το θάνατο του- την 21 Ιουνίου 2022- παρέμεινε νοσηλευόμενο στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Η μητέρα νοσηλευτικέ σε σοβαρή κατάσταση, λόγω αποκόλλησης του πλακούντα και ρήξης της μήτρας, για οκτώ ημέρες, από τις 26 Φεβρουαρίου έως και τις 4 Μαρτίου 2022.

Όπως αναγράφεται στη μήνυση, σύμφωνα με βεβαίωση του ιδιώτη γυναικολόγου – μαιευτήρα ο οποίος παρακολουθούσε τη γυναίκα, το έμβρυο καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν παρουσίαζε κανένα πρόβλημα.

Καθυστέρηση 3,5 ωρών



Οι γονείς επισημαίνουν ότι από τις 7.00 π.μ. μέχρι και τις 10.30 π.μ. που έγινε η καισαρική τομή, χάθηκαν τρεισήμισι υπερπολύτιμες ώρες για την υγεία του εμβρύου και της εγκυμονούσας. Παράλληλα, δεν καταλογίζουν καμία ευθύνη στους γιατρούς της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) του «Παπαγεωργίου», όπου οδηγήθηκε διασωληνωμένο το βρέφος και παρά τις επίπονες προσπάθειες της διευθύντριας και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού δεν κατέστη δυνατό να επανορθωθεί η κατάσταση.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Χαράλαμπος Αποστολίδης μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλοκαίρι Μαζί" ανέφερε μεταξύ άλλων ότι "και αυτή η υπόθεση είναι ίδια με αυτή του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», της Πάτρας", σημιεώνοντας ότι ενώ διαπίστωσαν σε ετοιμόγεννη γυναίκα αιμορραγία, την έδιωξαν από το νοσοκομείο γιατί σε μισή ώρα έληγε η εφημερία τους, αντί να την οδηγήσουν εσπευσμένα σε καισαρική τομή. Όπως περιέγραψε ο κ. Αποστολίδης της είπαν να πάει στο νοσοκομείο Παπαγεγωργίου, όπου τελικά την μετέφερε ο άντρας της και εκεί καθυστέρησαν γιατί την έβαλαν σε κλινική covid, γιατί παρουσίασε συμπτώματα. Τέλος σημείωσε ότι η καθυστέρηση τριών ωρών είχε σαν αποτέλεσμα να γεννηθεί ένα παιδί με υποξαιμική εγκεφαλοπάθεια και τελικά να πεθάνει, ενώ υπογράμμισε ότι περιμένει ο Υπουργός Υγείας να διατάξει ΕΔΕ για το περιστατικό.

Πηγή: grtimes.gr

