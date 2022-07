Κοινωνία

Φωτιά στην Ηλεία: Ύποπτος για εμπρησμό στα χέρια της Αστυνομίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα άτομο προσήχθη από την Αστυνομία, ενώ αναζητείται ακόμα ένα, μετά από υποδείξεις κατοίκων του χωριού Άγναντα.



Στα χνάρια των υπαίτιων για τη καταστροφική πυρκαγιά στα Άγναντα φαίνεται πως είναι οι Αρχές, οι οποίες αργά χθες το απόγευμα προσήγαγαν άτομο κατόπιν υπόδειξης δύο κατοίκων.

Μάλιστα αργά το βράδυ της Πέμπτης, συνεχιαζόταν η προανάκριση προκειμένου να εξακριβώσουν αν πράγματι το άτομο αυτό φέρει την ευθύνη για την καταστροφική πυρκαγιά που μετέτρεψε σε κρανίου τόπο τα Άγναντα, ενώ αναζητείται ακόμα ένας.

Μάλιστα, τα δύο άτομα καθ’ όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς κινούνταν κοντά στις πυροσβεστικές δυνάμεις και παρακολουθούσαν την επιχείρηση κατάσβεσης. Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο ξεκίνησε αμέσως μόλις έφθασε τη διαδικασία συλλογής προανακριτικού υλικού, όπου οι δύο μάρτυρες κατήγγειλαν επισήμως τα δύο άτομα που έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους.

Η διαδικασία της προανάκρισης ολοκληρώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ, όπου και ο ένας εκ των δύο που βρισκόταν στο κοινοτικό γραφείο που είχε εγκατασταθεί το κλιμάκιο, προσήχθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αμαλιάδας. Το δεύτερο άτομο στη συνέχεια αναζητούνταν.

Δύο τραυματίες, μία αδιαθεσία

Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν την ώρα της κατάσβεσης. Ο πρώτος από το πεζοπόρο τμήμα της 6ης ΕΜΑΚ, διακομίσθηκε νωρίς το μεσημέρι με εγκαύματα στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα. Ο δεύτερος, αξιωματικός από την Π.Υ. Αμαλιάδος, τραυματίστηκε μετά από ρίψη νερού από αεροπλάνο, όπου από την ορμή του νερού έπεσε και χτύπησε στο πρόσωπο στο οποίο του προκλήθηκαν εκδορές. Άμεσα μεταφέρθηκε από συναδέλφους του μέχρι το ασθενοφόρο, που έσπευσε για να τον διακομίσει στο Νοσοκομείο.

Ο τρίτος ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και απομακρύνθηκε από τον χώρο που δινόταν η μάχη με τις πύρινες γλώσσες, αλλά ευτυχώς δεν χρειάστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Πηγή: patrisnews.com

Ειδήσεις σήμερα:

Ιπποκράτειο: Έδιωξαν έγκυο επειδή “έληγε η εφημερία” - Πέθανε το νεογέννητο

Σπάτα: Εμπρησμός την ώρα της φωτιάς στην Πεντέλη (βίντεο - ντοκουμέντο)

Σουφλί - Φωτιά στην Δαδιά: στον “πυρήνα” του δάσους μαίνεται η πυρκαγιά