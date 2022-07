Οικονομία

Κάσος - Κάρπαθος: Ποιο πλοίο μπαίνει στην άγονη γραμμή

Βρέθηκε λύση για τα δρομολόγια μετά το πρόβλημα με το πλοίο "Olympus".



Το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Πρέβελης» θα πραγματοποιήσει το σημερινό απογευματινό δρομολόγιο στις 6.30 για την άγονη γραμμή της Κασοκαρπαθίας μετά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το πλοίο «Olympus».

Τo υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προχώρησε σε πρόσκληση σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της άγονης γραμμής, καθώς στο πλοίο «Olympus», που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά, έχει επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση απόπλου, έως ότου ολοκληρώσει τις εργασίες σε παρατηρήσεις που έλαβε σε διάφορους τομείς από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων του υπουργείου Ναυτιλίας.

Η νέα σύμβαση έχει αναπροσαρμογή του μισθώματος, που σύμφωνα με πληροφορίες κρίθηκε επιβεβλημένη, λόγω και των αυξήσεων στις τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων.

Την Τετάρτη συνεδρίασε εκτάκτως το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών προκειμένου να διερευνηθεί το αν κάποια εταιρεία μπορεί να καλύψει τη γραμμή, με τη μέχρι τώρα επιδότηση που περιλαμβανόταν στην πρόσκληση ωστόσο αυτό δεν επετεύχθη.

Το ΣΑΣ τελικά χθες την Πέμπτη γνωμοδότησε υπέρ της αναπροσαρμογής του μισθώματος, κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες έγινε δεκτό και το πλοίο «Πρέβελης» θα καλύψει τη γραμμή της Κασοκαρπαθίας.

