Αίγινα - Αγωγός Ύδρευσης: δολιοφθορά με υποθαλάσσια έκρηξη (εικόνες)

Απο την έκρηξη άνοιξε τρύπα στον αγωγό. Συνεχίζεται η λειτουργία του. Τι αναφέρει σε δήλωση του ο Γιώργος Πατούλης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, «νέο κρούσμα δολιοφθοράς σημειώθηκε στον αγωγό υδροδότησης της Αίγινας. Ειδικότερα στις 20 Ιουλίου εκπρόσωπος της Αναδόχου εταιρείας, ενημερώθηκε προφορικώς από το Λιμεναρχείο Σαλαμίνας ότι η Υπηρεσία τους έγινε αποδέκτης καταγγελίας περί πιθανής χρήσης εκρηκτικού μηχανισμού σε θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται τμήμα του ήδη ποντισμένου υποθαλάσσιου αγωγού, ενώ η λειτουργία του αγωγού συνεχίζεται κανονικά.

Ήδη χθες Πέμπτη 21 Ιουλίου και κατόπιν σχετικών εντολών του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και της Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη η ανάδοχος εταιρεία του έργου, κινητοποίησε και απέστειλε εξειδικευμένο καταδυτικό συνεργείο με καταγραφικό εξοπλισμό και υποβρύχιο όχημα (ROV), στην περιοχή, με στόχο τη διερεύνηση της κατάστασης. Παράλληλα ξεκίνησε σχετική έρευνα για το συμβάν από το Λιμεναρχείο.

Στα πλαίσια της αυτοψίας στην Χ.Θ. 0+300, δηλαδή σε απόσταση 300 μέτρων από την ακτή του Περάνι Σαλαμίνας και βάθος -14,0 μέτρων εντοπίστηκε σχετική διάρρηξη της προστασίας του αγωγού και μικρής έκτασης διαρροή νερού στην θάλασσα εξαιτίας της χρήσης εκρηκτικών. Στο σημείο αυτό η πλήρης προστασία του αγωγού είχε ολοκληρωθεί ήδη από τον Σεπτέμβριο του έτους 2021. Η προστασία του αγωγού στην συγκεκριμένη θέση αποτελείται από λιθοστρώματα και το κέντρο της έκρηξης είναι μεταξύ δύο γειτονικών λιθοστρωμάτων. Επιπλέον βρέθηκε υπόλειμμά υλικού, που εικάζεται ότι είναι καλώδιο πυροδότησης (φυτίλι).

Επισημαίνεται πως ο Ανάδοχος συνεχίζει την επιμελή διερεύνηση και αποτύπωση της έκτασης και σημασίας της διαπιστωθείσας βλάβης, με στόχο την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης της βλάβης.

Με αφορμή το περιστατικό ο Περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε “Καταδικάζουμε κάθε παράνομη ενέργεια που βάζει εμπόδια σε αυτό το οραματικό έργο για τους πολίτες της Αίγινας, με στόχο την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων. Όσο και αν κάποιοι εμμένουν στο δρόμο της ανομίας, εμείς θα συνεχίσουμε στο δρόμο της ανάπτυξης”».

