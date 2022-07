Πολιτική

Ναύπακτος - Σαρκοζί: το γιότ, το τζόκινγκ και οι selfies με κατοίκους (εικόνες)

Ευδιάθετος εμφανίστηκε ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος συνεχίζει τις διακοπές του, γυρίζοντας στην Ελλάδα.

Δεν πίστευαν στα μάτια τους σήμερα το πρωί οι κάτοικοι της Ναυπάκτου, όταν ξαφνικά είδαν τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Νικολά Σαρκοζί, να κάνει τζόκινγκ, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, κάτοικοι που είδαν τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλίας, ο οποίος συνεχίζει τις διακοπές του στην Ελλάδα, το σταμάτησαν για να βγάλουν αναμνηστικές selfies, με τον Σαρκοζί ίδιο να μην αρνείται.

Μάλιστα, παρότι είναι ιδρωμένος από τη γυμναστική, φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα ευδιάθετος.

Το υπερπολυτελές γιοτ του, το οποίο ήταν αραγμένο λίγο έξω από γραφικό λιμάνι της πόλης, ήταν γρίφος για τους ντόπιους, καθώς ο πρώην πρόεδρος είχε έρθει ινκόγκνιτο, όμως η εμφάνιση του στους δρόμους της Ναυπάκτου το πρωί, έλυσε το μυστήριο.

