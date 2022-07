Κοινωνία

Φωτιά στην Ηλεία: Συνελήφθη κάτοικος για εμπρησμό στα Άγναντα

Ο άνδρας αναμένεται να προσαχθεί στον εισαγγελέα. Ποια είναι η εικόνα στο πύρινο μέτωπο.



Στη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρησμό από πρόθεση, προχώρησαν οι Αρχές, αναφορικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Άγναντα Ηλείας το μεσημέρι της Πέμπτης (21/07).

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για κάτοικο της περιοχής ο οποίος αναμένεται να προσαχθεί στον εισαγγελέα.

Οι Αρχές, αργά χθες το απόγευμα προσήγαγαν ένα άτομο κατόπιν υπόδειξης δύο κατοίκων. Μάλιστα αργά το βράδυ της Πέμπτης, συνεχιζόταν η προανάκριση προκειμένου να εξακριβώσουν αν πράγματι το άτομο αυτό φέρει την ευθύνη για την καταστροφική πυρκαγιά που μετέτρεψε σε κρανίου τόπο τα Άγναντα. ενώ σύμφωνα με το patrisnews.com, αστυνομικοί αναζητούσαν ακόμα ένα άτομο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα δύο άτομα καθ’ όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς κινούνταν κοντά στις πυροσβεστικές δυνάμεις και παρακολουθούσαν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Όπως έγινε γνωστό, οι φωτιές που εκδηλώθηκαν χθες το απόγευμα σε δασικές εκτάσεις στις περιοχές Τραγανό και Βάρδα στην Ηλεία είναι οριοθετημένες χωρίς ενεργό μέτωπο, ενώ η φωτιά στην περιοχή Άγναντα παρουσιάζει καλή εικόνα.

