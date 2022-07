Κοινωνία

“Πρόεδρος ομάδας” προσπάθησε να αρπάξει χρήματα από γιατρό

Τι κατήγγειλε ο γιατρός στις αστυνομικές Αρχές. Πώς κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη.



Μία νέα απόπειρα απάτης απασχολεί τις αστυνομικές αρχές του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με την καταγγελία καρδιολόγου του Ρεθύμνου, άγνωστο πρόσωπο το οποίο του συστήθηκε ως πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της περιοχής του ζήτησε να αναλάβει τις εξετάσεις των παιχτών και μάλιστα θέλησε αμέσως να του καταβάλλει το ποσό των εξετάσεων για 5 παίχτες.

Ο επιτήδειος του ζήτησε το IBAN του προκειμένου να του πληρώσει τις εξετάσεις. Όταν ο γιατρός του το έδωσε έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό του με κωδικούς τραπέζης για συναλλαγή και αμέσως υποψιάστηκε ότι είχε να κάνει με απατεώνα.

Έκλεισε το τηλέφωνο και ενημέρωσε την αστυνομία.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.

