Θεσσαλονίκη - “Κατάληψη 111”: Από στυλιάρια μέχρι αλεξίσφαιρο βρήκε η Αστυνομία (εικόνες)

Οι αστυνομικοί βρήκαν μέχρι και αυτοσχέδιο επιχειρησιακό εγχειρίδιο για την οργάνωση ομάδων του αντιεξουσιαστικού χώρου. Το μήνυμα του Τάκη Θεοδωρικάκου.



Ολοκληρώθηκε, κατόπιν σχετικής Εισαγγελικής παραγγελίας, αστυνομική επιχείρηση, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε εξαώροφο κτήριο ιδιοκτησίας του Ε.Φ.Κ.Α., που βρίσκεται επί της οδού Εγνατία αρ. 111, το οποίο τελούσε υπό κατάληψη τα τελευταία επτά χρόνια από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, αναφέρει σε ανακοίνωσή της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως επισημαίνεται, στην επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα στους χώρους του κτηρίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αλεξίσφαιρο γιλέκο, ξύλινα κοντάρια, σιδηρολοστός, μαχαίρια, κράνη, αντιασφυξιογόνες μάσκες, πυροσβεστήρες, φορητή συσκευή ασύρματου δικτύου και αυτοσχέδιο επιχειρησιακό εγχειρίδιο για την οργάνωση, εκπαίδευση και δράση ομάδων του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Επιπλέον, από έλεγχο που διενήργησαν συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και της ΕΥΑΘ Α.Ε. διαπιστώθηκαν περιπτώσεις ρευματοκλοπής και υδροκλοπής, ενώ από αρμόδιο συνεργείο του Δήμου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί απολύμανση του χώρου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Διευθύνσεων Ασφαλείας, Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης και Τροχαίας Θεσσαλονίκης, της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος και της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Προανάκριση ενεργείται από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Την εκκένωση της κατάληψης 111 στη Θεσσαλονίκη σχολίασε με ανάρτηση στα social media ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Ένα ακόμη άβατο παρανομίας τελείωσε στη Θεσσαλονίκη. Εκκενώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία η “κατάληψη 111” σε κτίριο που ανήκει στο ΕΦΚΑ. Συνεχίζουμε αποτελεσματικά», έγραψε ο κ. Θεοδωρικάκος.

