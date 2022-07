Οικονομία

“Τουρισμός για όλους”: Διπλασιάζονται τα κονδύλια του προγράμματος

Τι ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Πρέβεζα, κατά την διάρκεια της περιοδείας του.

Τον διπλασιασμό της χρηματοδότησης και των δικαιούχων του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2022», ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην Πρέβεζα.

«Κάθε φορά που μιλάω για τουρισμό έχω απόλυτη ενσυναίσθηση ότι υπάρχουν σήμερα συμπολίτες μας που έχουν δυσκολία να μπορέσουν να περάσουν έστω και λίγες μέρες διακοπές. Για αυτό και πήρα την απόφαση και θα ανακοινώσουμε τις λεπτομέρειες, επίσημα, εντός της ημέρας, να διπλασιάσουμε το κονδύλι για το πρόγραμμα “Τουρισμός για Όλους”. Θα δώσουμε ακόμη 30 εκατομμύρια ευρώ, ακόμη 200.000 συμπολίτες μας θα μπορούν να κάνουν χρήση αυτών των κονδυλίων ώστε να μας βοηθήσουν να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο πέρα του Σεπτεμβρίου. Για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όσους περισσότερους συμπολίτες μας δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα σήμερα να κάνουν έστω και λίγες μέρες διακοπές», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομιλώντας με πολίτες.



«Αυτό αποτυπώνει συνολικά τις προτεραιότητες μιας κυβέρνησης η οποία στρέφει πάντα το βλέμμα της στους πιο αδύναμους», συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ επισήμανε την πολύ καλή πορεία του τουρισμού. «Έχουμε φέτος, και χαίρομαι που το διαπιστώνω και εδώ στη δυτική Ελλάδα, στη Λευκάδα, εδώ στην Πρέβεζα, μια πάρα πολύ καλή τουριστική περίοδο. Χαίρομαι που η Ελλάδα είναι τόπος τον οποίο προτιμούν οι ξένοι επισκέπτες. Πιστεύω ότι όταν θα κάνουμε τον απολογισμό θα μιλάμε για μια εξαιρετικά θετική τουριστική χρονιά», ανέφερε.



Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» προβλέπει την παροχή άυλης ψηφιακής κάρτας για την επιδότηση δαπανών σε ξενοδοχεία και καταλύματα ανά την Ελλάδα.



Η κάρτα έχει αξία 150 ευρώ για κάθε δικαιούχο και 200 ευρώ για ΑΜΕΑ με αναπηρία άνω του 67%, έναντι οριζόντιας επιδότησης 120 ευρώ που προβλεπόταν πέρυσι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τα τέλη Ιουνίου του 2023, είτε εφάπαξ σε έναν προορισμό είτε σε πολλά διαφορετικά σημεία.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού

«Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει τον διπλασιασμό των δικαιούχων του νέου πλήρως αναβαθμισμένου προγράμματος, «Τουρισμός για Όλους» για ακόμη 200.000 πολίτες.

Με απόφαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» ενισχύεται με 30 εκατ. ευρώ επιπλέον, με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 61 εκατ. ευρώ -από 31 εκατ. ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί αρχικά- και οι συνολικοί δικαιούχοι, για το τρέχον έτος, να ανέρχονται στις 400.000.

Τα νέα ψηφιακά vouchers -200.000 τον αριθμό- θα μπορούν να εξαργυρωθούν από τους δικαιούχους από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά, μέχρι και τον Ιούνιο του 2023.

Αφορούν συμπολίτες μας, που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα vouchers.gov.gr, η οποία έκλεισε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 21 Ιουνίου και δεν θα έχουν αναδειχθεί δικαιούχοι στην ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί, μέχρι τις αρχές επόμενης εβδομάδας, για τη διάθεση των πρώτων 200.000 ψηφιακών επιταγών.

Το νέο πρόγραμμα επιβεβαιώνει στην πράξη τη δέσμευση της Κυβέρνησης για ενίσχυση των πληττόμενων νοικοκυριών από την εισαγόμενη ενεργειακή και πληθωριστική κρίση και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Τουρισμού για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα, «Τουρισμός για Όλους» προβλέπει αυξημένη ατομική επιδότηση στα 150 ευρώ για τις δαπάνες διαμονής, ψηφιακό τρόπο πληρωμής, επιτόπια αποζημίωση για τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων και ενισχυμένη επιδότηση 200 ευρώ για τους συμπολίτες μας με αναπηρία».

ΣΥΡΙΖΑ: "απάτη για όλους" στον τουρισμό

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρονται τα εξής:

«Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σήμερα διπλασιασμό των δικαιούχων voucher για το πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους”. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για διπλή εξαπάτηση των πολιτών. Στην αρχή ανακοίνωσε αύξηση του ποσού από τα 120 σε 150 ευρώ για όλη την οικογένεια, ενώ μέχρι πρότινος λαμβάνονταν υπόψιν τα εξαρτημένα από τον δικαιούχο μέλη της οικογένειας. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μείωση του ποσού από 180 έως 330 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Τόσο γενναιόδωρος είναι απέναντι στους πολίτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ούτε για λίγες ημέρες διακοπών.

Σήμερα μετά την κατακραυγή από τους πολίτες και τους επιχειρηματίες του τουρισμού, ανακοίνωσε τον διπλασιασμό των δικαιούχων, αλλά από τον Σεπτέμβριο! Μάλλον πιστεύει ο κ. Μητσοτάκης ότι οι Έλληνες κάνουν διακοπές όλο τον χρόνο όπως ο ίδιος. Μετά το “απάτη pass” για τους λογαριασμούς του ρεύματος ήρθε το “απάτη για όλους” στον τουρισμό. Ένας πρωθυπουργός της εξαπάτησης την ώρα που χρειάζονται γενναία μέτρα στήριξης της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας».

