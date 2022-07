Υγεία - Περιβάλλον

Προσωπικός γιατρός: Τα στοιχεία για τις εγγραφές

Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για την εγγραφή των πολιτών. Η ενημέρωση του υπουργείου Υγείας.



Από τις εγγραφές των γιατρών στο νέο θεσμό του Προσωπικού Ιατρού, έχει ήδη καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός ιατρών στην πλειονότητα των Περιφερειών της χώρας, αναφέρει σε ενημέρωση το υπουργείο Υγείας.

Η δυνατότητα που προστέθηκε με την ψήφιση του Ν. 4958/22 ΦΕΚ 142/Α είναι σε κάθε ιατρό που νόμιμα ασκεί το ελεύθερο ιατρικό επάγγελμα να συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ ανεξάρτητα από το εάν συμβάλλεται ήδη ή αν λαμβάνει μηνιαίο μισθό ή μηνιαίες αποδοχές από φορείς του δημοσίου τομέα.

Διευκρινίζεται ότι δε δίνεται και ούτε είναι στις προθέσεις του Υπουργείου Υγείας η συμμετοχή των ιδιωτών ιατρών στον προσωπικό γιατρό, χωρίς την υπογραφή σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ.

Το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωση την επόμενη εβδομάδα θα ενημερώσει για το άνοιγμα της πλατφόρμας που αφορά την εγγραφή των πολιτών στον νέο θεσμό του προσωπικού γιατρού.

