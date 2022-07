Οικονομία

Όμιλος CALIN: ανάπτυξη με νέα καταστήματα σε επώνυμες αλυσίδες

Σε ποιες περιοχές θα ανοίξουν σύντομα καινούρια καταστήματα του Ομίλου στις αλυσίδες των επώνυμων και δημοφιλών μεταξύ των καταναλωτών brads.

O όμιλος CALIN βρίσκεται σε τροχιά στρατηγικής ανάπτυξης και κύκλο διαδοχικών συζητήσεων με ατζέντα που επικεντρώνεται στο άνοιγμα νέων καταστημάτων για τις αλυσίδες ων brands που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα.

H εταιρεία CALIN Α.Ε συμπληρώνει 27 χρόνια παρουσίας ως μεγάλη εδραιωμένη αλυσίδα καταστημάτων πώλησης των brands CALZEDONIA, INTIMISSIMI και INTIMISSIMI UOMO, TEZENIS, FALCONERI. Πέντε μάρκες προϊόντων lingerie, beachwear και ένδυσης, μεγάλης προστιθέμενης αξίας με διεθνή απήχηση που ανήκουν στον ιταλικό όμιλο CALZEDONIA S.P.A και που αντιπροσωπεύει ο όμιλος στην Ελλάδα ως Master Franchisor.

Τα καταστήματα της CALIN Α.Ε σήμερα ανέρχονται στα 136 (69 εταιρικά και 67 δικαιοδόχων/franchisees).

Με αξίες όπως Υπεροχή, Εμπιστοσύνη και Ανάπτυξη, η εταιρεία βασίζεται στα επιτυχημένα οικονομικά της αποτελέσματα και προχωράει σε σειρά δυναμικών επενδύσεων στην ελληνική αγορά αποκλειστικά με τη χρήση ελληνικών κεφαλαίων, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της αγοράς και της εμπορικής κίνησης στην καρδιά των μεγάλων πόλεων.

Στα άμεσα αναπτυξιακά σχέδια του ομίλου CALIN τα οποία βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλοποίησης εντάσσονται ανοίγματα των καταστημάτων Intimissimi Uomo και Tezenis στην Καλαμάτα καθώς και Intimissimi Uomo στον Βόλο. Παράλληλα, έχουν σχεδιαστεί και δρομολογηθεί ανακαινίσεις στα καταστήματα Intimissimi στην Πατησίων και στον Βόλο, Tezenis στη Λάρισα ενώ στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί ανακαίνιση για τα καταστήματα Calzedonia και Intimissimi.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μεριδίων της στην αγορά, η Calin βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Lamda Development στο Ελληνικό με επενδυτική ατζέντα αναφορικά με το άνοιγμα νέων καταστημάτων και για τα 5 brands που έχει στο «χαρτοφυλάκιό» της.

Σε διαπραγματεύσεις βρίσκεται και με το Εμπορικό Κέντρο River West για το άνοιγμα 2 ακόμα καταστημάτων Intimissimi και Intimissimi Uomo - πέρα από τα Calzedonia και Tezenis όπου ήδη λειτουργούν εκεί πάνω από 10 χρόνια. Επίσης μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώνει ο όμιλος για το άνοιγμα καταστημάτων Tezenis στις περιοχές του Αιγάλεω και του Περιστερίου αλλά και στη Γλυφάδα για την αλυσίδα Falconeri.

Μέχρι το τέλος του 2022 θα έχει ολοκληρωθεί μέρος του αναπτυξιακού πλάνου της Calin με το υπόλοιπο φιλόδοξο πρόγραμμα της εταιρείας να έρχεται εις πέρας έως το τέλος του α’ εξαμήνου του 2023.

