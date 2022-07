Αθλητικά

Στίβος - Καραλής: “μάχη” τα ξημερώματα στο Όρεγκον

Ποιος είναι ο πρώτος στόχος της συμμετοχής του άλτη μας, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, που διεξάγεται στις ΗΠΑ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίζεται τα ξημερώματα του Σαββάτου (23/7, 03:05 ώρα Ελλάδας) στο τρίτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καριέρας του.

Ο 23χρονος πρωταθλητής του επί κοντώ μετέχει στο πρώτο προκριματικό γκρουπ και χρειάζεται να βελτιώσει το φετινό του 5,61μ., προκειμένου να είναι σε θέση να διεκδικήσει θέση στον τελικό.

Ο τελικός θα γίνει τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Οι διοργανωτές έχουν θέσει ως όριο πρόκρισης στα 5,80μ., ωστόσο είναι πιθανό η 12άδα να «κλείσει» χαμηλότερα.

Ο αθλητής του Παναγιώτη Συμεωνίδη ολοκλήρωσε δίχως προβλήματα το τελευταίο κομμάτι της προετοιμασίας του και ευελπιστεί στην καλύτερη δυνατή παρουσία.

Τα διαδοχικά ύψη του προκριματικού: 5,30μ., 5,50μ., 5,65μ., 5,75μ., 5,80μ.

