Καταγγελία για Ιπποκράτειο - Αποστολίδης: οι γιατροί προφανώς βαρέθηκαν να… (βίντεο)

Τι υποστηρίζει ο συνήγορος της οικογένειας, που θρηνεί για το λίγων εβδομάδων μωρό της, σχετικά με την καταγγελία πως οι γιατροί έδιωξαν την επίτοκο από το νοσοκομείο, επειδή “έληγε η εφημερία”.

«Το νοσοκομείο λέει αυτό το αστείο ότι έγιναν εξετάσεις, δεν βρέθηκε τίποτα και την έδιωξαν. Το λιγότερο σε μια γυναίκα 39 εβδομάδων κύησης, με πόνους στην μήτρα, το λιγότερο που κάνεις είναι ένα υπερηχογράφημα. Δεν μας δόθηκε έγγραφο ότι έγινε υπερηχογράφημα. Ούτε καρδιοτοκογράφημα έγινε, αυτό που μας έδωσαν είναι απλό καρδιογράφημα, δεν είναι τοκοκαρδιογράφημα», υποστήριξε ο Χαράλαμπος Αποστολίδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στην Ρίτσα Μπιζόγλη.

Ο συνήγορος της οικογένειας που θρηνεί ένα μωρό λίγων εβδομάδων και έχει κάνει καταγγελία πως οι γιατροί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης την έδιωξαν, αν και πήγε εκεί ούσα έγκυος 39 εβδομάδων και με πόνους στην μήτρα, υποστήριξε πως οι γιατροί είπαν στην εγκυμονούσα τότε γυναίκα, «επειδή έχουμε μια διπλή κύηση και είναι επτάμιση η ώρα και οκτώ κλείνει η εφημερία, να πάτε στο “Παπαγεωργίου”», ενώ επανέλαβε στα επιχειρήματα που μέσω ανακοίνωσης υποστήριξε το Νοσοκομείο πως «εάν έγιναν όλες οι εξετάσεις γιατί δεν μας την έδωσαν;».





«Πως εκ του θαύματος μετά από μια ώρα οι γιατροί στο “Παπαγεωργίου” είδαν αιμορραγία και προχώρησαν σε καισαρική για να πάρουν το παιδί;», αναρωτήθηκε ο συνήγορος της οικογένειας, συμπληρώνοντας «τι δεν είδαν οι γιατροί του Ιπποκράτειου; Προφανώς βαρέθηκαν…. Γιατί δεν την πήγαιναν με ασθενοφόρο και γιατί δεν της έδωσαν συνοδευτικά έγγραφα, ώστε αμέσως οι γιατροί του “Παπαγεωργίου” να αντιληφθούν τι γινόταν. Αυτός ο πολύτιμος χρόνος που χάθηκε: 3,5 ώρες, οδήγησαν στο να γεννηθεί ένα παιδί με σοβαρό πρόβλημα υγείας και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε το παιδί».

