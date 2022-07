Κοινωνία

Φονική φωτιά στο Μάτι: μαρτυρίες για τον “εφιάλτη”… 4 χρόνια μετά

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, με τους 102 νεκρούς, την ώρα της πύρινης κόλασης και ακόμη έναν, που υπέκυψε, αρκετούς μήνες μετά, λόγω των εκτεταμένων εγκαυμάτων που υπέστη.

Της Λίλιαν Τσουρλή

Τέσσερις άνθρωποι, τέσσερις διαφορετικές τραγικές ιστορίες. Σταγόνα στον ωκεανό στον φρικτό θάνατο που έζησαν οι 102 συνανθρωποί μας στο Μάτι και ακόμη ένας πολυεγκαυματίας - σύνολο 103 ψυχές που εδώ και 1.464 μερες, 4 χρόνια και εκατομμύρια ωρές αναζητούν δικαίωση ...

Τα αποτύπωματα της φονικής πυρκαγιάς στην Κάλλυ εκτός από την ψυχή της είναι και στο κορμί της και πλέον έχει βάλει σκοπό ζωής την τιμωρία των υπευθυνων και την διάσωση των εν δυνάμη θυμάτων μιας πυρκαγιάς.

Παρά τον αγώνα όσων επέζησαν να δικαστούν για κακούργημα οι 21 κατηγορούμενοιων για τη φονική φωτιά στο Μάτι, το Συμβούλιο Εφετών μετέτρεψε τις κατηγορίες σε πλημμέλημα.

Ήταν 23 Ιουλιου του 2018 οταν ξαφνικά η φωτιά έφυγε απο την Πεντέλη. Για πότε έφτασε στον Νέο Βουτζά,για πότε πέρασε στο Μάτι .Τα γέλια των παραθεριστών αντικαταστάθηκαν με ουρλιαχτά, με φρίκη. Χάος. Οι ασύρματοι σίγησαν κανείς δεν γνώριζε πως, τι, που... Φλόγες, πονός, λιωμένα σίδερα, στάχτη τα σπίτια, απανθρακωμένα δεκάδες πτώματα αγκαλιασμένα.... διάσπαρτα παντού...

Όσοι έμειναν πίισω κάθε μέρα, κάθε βράδυ, συνεχώς ζουν με τις ίδιες εικόνες στο μυαλό,προσπαθούν να ζήσουν μια ζωή γεμάτη πόνο και αποκαϊδια του παρελθόντος

