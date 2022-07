Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”: Τι απαντά στην καταγγελία για την έγκυο και το νεκρό μωρό

Τι αναφέρει το Νοσοκομείο, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη νοσηλεία εγκύου και το θάνατο του νεογέννητου παιδιού της.



«Το προσωπικό του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου ενήργησε τάχιστα, με πλήρη επαγγελματισμό και ευσυνειδησία και τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα για έγκυες θετικές στην Covid -19.», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Νοσοκομείο, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη νοσηλεία εγκύου και το θάνατο του νεογέννητου παιδιού της.

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου αναφέρει ότι από τον ιατρικό φάκελο της ασθενούς και τα αρχεία του Νοσοκομείου προκύπτει ότι « η ίδια προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία στις 8:40 π.μ., λόγω συσπάσεων». «Η εξέταση», συνεχίζει η ανακοίνωση «ολοκληρώθηκε στις 9:10 π.μ. και αποφασίστηκε η διενέργεια επείγουσας καισαρικής τομής. Στη συνέχεια, η ασθενής μεταφέρθηκε, στις 9.30 π.μ., στο χειρουργείο Covid - 19. Σύμφωνα με το ιατρικό αρχείο του Νοσοκομείου, το έμβρυο γεννήθηκε χωρίς σφυγμό, διασωληνώθηκε άμεσα και μεταφέρθηκε για νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.»

«Η μητέρα μεταφέρθηκε άμεσα για νοσηλεία σε τμήμα Covid -19 και έλαβε εξιτήριο από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στις 4/3/2022. Κατά την έξοδό της, ήταν σε καλή γενική κατάσταση και έλαβε οδηγίες από τους θεράποντες ιατρούς. Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου έδωσε πλήρες αντίγραφο του ιατρικού φακέλου στην ασθενή και στον νομικό της εκπρόσωπο, μετά από αίτημα της ασθενούς στις 25/5/2022.», αναφέρει το Νοσοκομείο

Το ανδρόγυνο προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να διερευνηθούν και να αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε βάρος γιατρών δύο νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης (Ιπποκρατείου και Παπαγεωργίου), συνδεόμενες με τον θάνατο του νεογέννητου παιδιού τους.

