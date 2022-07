Πολιτική

Μητσοτάκης από Ηγουμενίτσα: Προανήγγειλε μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους

Στηρίζουμε τους αγρότες μας, στηρίζουμε τους κτηνοτρόφους μας. Και ειδικά για τους κτηνοτρόφους να περιμένετε ακόμα πρόσθετες εξαγγελίες οι οποίες θα γίνουν πολύ σύντομα γιατί ξέρουμε πόσο μεγάλη είναι η πίεση στην ελληνική κτηνοτροφία, τόνισε ο πρωθυπουργός.

Την πόλη και το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για την ολοκλήρωση του Νέου Λιμένα, επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών, οι οποίες πρωτίστως αφορούν τη διαμόρφωση του χερσαίου τμήματος του Λιμένα και είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθούν το 2023.

«Μιλάμε για το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της δυτικής Ελλάδας και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί οι επενδύσεις προχώρησαν με μεγάλη ταχύτητα και πια ολοκληρώνονται -όπως με ενημέρωσαν- εντός του επόμενου έτους για ένα πλήρες λιμάνι, εμπορικό, επιβατικό», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα έργα αποτελούν μέρος του ευρύτερου σχεδίου για την αύξηση των εξυπηρετούμενων δρομολογίων, την ασφαλή διακίνηση εμπορευμάτων και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, δεδομένου ότι η Ηγουμενίτσα αποτελεί μία από τις δύο μεγάλες πύλες της Ελλάδας προς τα δυτικά, έχει ενταχθεί στο κύριο δίκτυο των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και αποτελεί λιμένα διεθνούς ενδιαφέροντος".

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε τον τερματικό σταθμό για το επιβατικό κοινό, όπου ενημερώθηκε για τις προοπτικές του λιμανιού και τη λειτουργία του από την πρόεδρο του οργανισμού λιμένος Ηγουμενίτσας Ρεγγίνα Δηλαβέρη και τον διευθύνοντα σύμβουλο Αθανάσιο Πορφύρη, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με λιμενικούς που υπηρετούν εκεί.

«Δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Είναι ώρα για έργα. Ήρθα να επιθεωρήσω το λιμάνι, τη Γ' φάση, η οποία θα ολοκληρωθεί -όπως είχαμε δεσμευθεί- μέσα στον επόμενο χρόνο. Η Ηγουμενίτσα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι, θα το κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο, ακόμα καλύτερο, προς όφελος όχι μόνο της τοπικής κοινωνίας αλλά όλης της βόρειας Ελλάδας», σημείωσε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια συνομιλίας που είχε με πολίτες στην πόλη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε επίσης την πολύπλευρη στήριξη που παρέχει η πολιτεία στην κοινωνία έναντι των εξωγενών διεθνών κρίσεων.

«Στηρίζουμε όλους τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Σήμερα εξήγγειλα ότι θα διπλασιάσουμε τον προϋπολογισμό για το πρόγραμμα "Τουρισμός για Όλους", ώστε και συμπολίτες μας που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν κάποιες μέρες διακοπές να μπορέσουν και αυτοί να φύγουν για κάποιες μέρες και να ξεκουραστούν. Την ίδια στήριξη παρέχουμε στην ελληνική κοινωνία όσον αφορά τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Στηρίζουμε τους αγρότες μας, στηρίζουμε τους κτηνοτρόφους μας. Και ειδικά για τους κτηνοτρόφους να περιμένετε ακόμα πρόσθετες εξαγγελίες οι οποίες θα γίνουν πολύ σύντομα γιατί ξέρουμε πόσο μεγάλη είναι η πίεση στην ελληνική κτηνοτροφία», τόνισε.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός αρμόδιος για τις υποδομές Γιώργος Καραγιάννης, ο υφυπουργός αρμόδιος για την Κοινή Αγροτική Πολιτική Γιώργος Στύλιος, ο γενικός γραμματέας λιμένων, λιμενικής πολιτικής και ναυτιλιακών επενδύσεων Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο βουλευτής Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Γιόγιακας, ο βουλευτής Κέρκυρας της ΝΔ Στέφανος Γκίκας, οι βουλευτές Ιωαννίνων της ΝΔ Σταύρος Καλογιάννης και Μαρία Κεφαλά, ο δήμαρχος Ηγουμενίτσας Ιωάννης Λώλος και ο δήμαρχος Φιλιατών Σπυρίδων Παππάς και ο γραμματέας της πολιτικής επιτροπής της ΝΔ, Παύλος Μαρινάκης.

