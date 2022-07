Οικονομία

Φωτιά στην Πεντέλη: Τι έδειξαν οι αυτοψίες σε καμένα κτήρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα κτήρια κρίθηκαν επικίνδυνα από τα συνεργεία των μηχανικών που συνεχίζουν τις αυτοψιες.στις καμένες περιοχές της Πεντέλης.

Πενήντα τέσσερα σπιτια 5 επαγγελματικοί χώροι 17 αποθήκες και 1 ναός κρίθηκαν επικίνδυνα από τα συνεργεία των μηχανικών που συνεχίζουν τις αυτοψιες.στις καμένες περιοχές της Πεντέλης.

Συνολικά, έχουν διενεργηθεί αυτοψίες σε 251 κτήρια:

Από αυτά 204 αφορούν σε κατοικίες, εκ των οποίων οι 78 έχουν κριθεί κατάλληλες για χρήση (κατοικήσιμες), 72 προσωρινά ακατάλληλες για χρήση (χρήζουν επισκευών) και 54 επικίνδυνες για χρήση, οι οποίες θα επανελεγχθούν.

Επίσης, έχουν ελεγχθεί 8 επαγγελματικοί χώροι, εκ των οποίων 2 είναι κατάλληλοι για χρήση, 1 προσωρινά ακατάλληλος (χρήζει επισκευής) και 5 επικίνδυνοι για χρήση οι οποίοι θα επανελεγχθούν.

Ελέγχθηκαν 34 αποθήκες εκ των οποίων 5 κρίθηκαν κατάλληλες, 12προσωρινά ακατάλληλες για χρήση (χρήζουν επισκευών) και 17 επικίνδυνες για χρήση και θα επανελεγχθούν.

Τέλος ελέγχθηκαν 5 Ιεροί Ναοί - Δημόσια Κτήρια, εκ των οποίων οι 4 κρίθηκαν κατάλληλοι για χρήση και ο 1 προσωρινά ακατάλληλος για χρήση(χρήζει επισκευών).

Τις επόμενες ημέρες, κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα συνεχίσουν να διενεργούν αυτοψίες, στις πληγείσες περιοχές της Αττικής, για να ικανοποιήσουν όσα επιπλέον αιτήματα αυτοψιών δεν κατέστη εφικτό μέχρι σήμερα, λόγω απουσίας των ιδιοκτητών των ακινήτων, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων των πληγέντων συμπολιτών μας.

Επίθεση Ηλιόπουλου στο Πρρωθυπουργό

Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε με ανάρτησή του στο Twitter, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, ο Νάσος Ηλιόπολουλος έγραψε: Οι "περιορισμένες ζημιές" για τις οποίες ο Κ. Μητσοτάκης έδινε συγχαρητήρια στον εαυτό του, άφησαν πίσω 126 σπίτια επικίνδυνα ή προσωρινά ακατάλληλα. Δεν είναι τυχαίο ότι στην επίσκεψη του έμεινε μακριά από τους κατοίκους και έβγαζε χαμογελαστός φωτογραφίες με τους φίλους του.

Οι "περιορισμένες ζημιές" για τις οποίες ο Κ. Μητσοτάκης έδινε συγχαρητήρια στον εαυτό του, άφησαν πίσω 126 σπίτια επικίνδυνα ή προσωρινά ακατάλληλα. Δεν είναι τυχαίο ότι στην επίσκεψη του έμεινε μακριά από τους κατοίκους και έβγαζε χαμογελαστός φωτογραφίες με τους φίλους του.

— Νάσος Ηλιόπουλος (@n_iliopoulos) July 22, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Κεφαλονιά: Αεροδιακομιδή για το παιδί - Θρήνος για την μητέρα (εικόνες)

Σκρέκας για “Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή”: επιδότηση και σε επιλαχόντες

Ιπποκράτειο: Έδιωξαν έγκυο επειδή “έληγε η εφημερία” - Πέθανε το νεογέννητο