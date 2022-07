Κοινωνία

Επεισόδια στα Εξάρχεια (εικόνες)

Χημικά και συμπλοκές στην πλατεία. Τουλάχιστον δέκα προσαγωγές.

Επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Παρασκευής στα Εξάρχεια, με χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία δεν επέτρεψε πορεία που είχε προγραμματιστεί με αφορμή την απόπειρα βιασμού γυναίκας στα Εξάρχεια, που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα. με αποτέλεσμα να προκληθούν επεισόδια. Στο σημείο υπήρχε και η Αύρα της ΕΛΑΣ.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές δυνάμεις φέρεται να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον δέκα προσαγωγές.

Την ίδια ώρα, σε άλλο σημείο μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου έχουν αναρτήσει πανό με σύνθημα υπέρ του φυλακισμένου απεργού πείνας Γιάννη Μιχαηλίδη, του οποίου η κατάσταση της υγείας έχει επιδεινωθεί.

