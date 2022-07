Κοινωνία

Έξοδος αδειούχων: Το αδιαχώρητο στα λιμάνια

"Βουλιάζουν" τα λιμάνια από τους αδειούχους που εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα!

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, ενώ το Λιμενικό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών και των οχημάτων.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα (Σάββατο) να ταξιδέψουν θα πρέπει να βρίσκονται νωρίτερα στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου, λόγω αυξημένης κίνησης στου περιμετρικούς δρόμους.

Από το λιμάνι του Πειραιά, έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 24 δρομολόγια για νησιά Αιγαίου και Κρήτη, για τα νησιά του Αργοσαρωνικού 12 με επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία και 24 με υδροπτέρυγα, 14 δρομολόγια από τη Ραφήνα και 8 από το Λαύριο.

Χθες, Παρασκευή 22/07, η κίνηση και από τους τρεις λιμένες ήταν ιδιαίτερα αυξημένη.

Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 23 απόπλοι, ενώ αναχώρησαν για κάποιο νησί του Αιγαίου τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα συνολικά 23.564 επιβάτες, 4.027 οχήματα,764 φορτηγά και 627 δίκυκλα.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιήθηκαν 41 απόπλοι πλοίων, ενώ αναχώρησαν 9.373 επιβάτες 1.033 ΙΧ οχήματα, 33 φορτηγά και 396 δίκυκλα.

Από τη Ραφήνα έγιναν 17 δρομολόγια, ενώ αναχώρησαν για κάποιο νησί των Κυκλάδων 9.166 επιβάτες, 1.908 ΙΧ οχήματα 87 φορτηγά και 230 δίκυκλα.

Από το Λαύριο έγιναν 11 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν 3.811 επιβάτες 950 ΙΧ 45 φορτηγά και 107 δίκυκλα.

