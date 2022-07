Ψηφιακά πορτοφόλια: Τι είναι και ποια τα πλεονεκτήματα τους

Τεχνολογία - Επιστήμη

Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών πορτοφολιών σε σχέση με άλλους τρόπους συναλλαγών;

Ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό τους πορτοφόλι για την πραγματοποίηση πληρωμών. Τα ψηφιακά πορτοφόλια ή απλά «wallets» παρέχουν τη δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών με χρήση φορητής συσκευής (έξυπνο κινητό ή έξυπνο ρολόι- smartphone ή smartwatch), αντικαθιστώντας το πλαστικό της φυσικής κάρτας. Με απλά βήματα, ο κάτοχος της κάρτας μπορεί να την εντάξει στο wallet που τον διευκολύνει - ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής που διαθέτει (Android ή iOS) - και να πραγματοποιεί τις καθημερινές συναλλαγές του μέσα από τη συσκευή του, απολύτως ανέπαφα και χωρίς χρήση PIN, καθώς ταυτοποιείται με βιομετρικά στοιχεία, όπως το δαχτυλικό αποτύπωμα (fingerprint), η αναγνώριση προσώπου (Face ID) ή με τη χρήση κωδικού της φορητής συσκευής.

Ποια όμως είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών πορτοφολιών σε σχέση με άλλους τρόπους συναλλαγών; Αρχικά, τα wallets παρέχουν αξιοσημείωτη διευκόλυνση, απλοποιώντας την καθημερινότητα του σύγχρονου καταναλωτή, που πλέον δε χρειάζεται να έχει πάντα μαζί του το πορτοφόλι και μπορεί να πραγματοποιεί οποιαδήποτε συναλλαγή χαμηλού ή υψηλού ποσού - από τον πρωινό καφέ έως και αγορές οικιακού εξοπλισμού - σε οποιονδήποτε έμπορο με τερματικό contactless POS, χρησιμοποιώντας απλώς το smartphone ή το smartwatch. Πέρα όμως από την απλούστευση των συναλλαγών, πολύ σημαντικός είναι και ο παράγοντας της ασφάλειας, καθώς τα wallets «θωρακίζονται» από τη σύγχρονη τεχνολογία tokenization, η οποία προστατεύει την κάρτα πληρωμής από την εμφάνιση του αριθμού της, καθώς στη θέση του δημιουργείται ένας μοναδικός κρυπτογραφημένος αριθμός (token), αποκλειστικά για την πραγματοποίηση της εκάστοτε συναλλαγής. Ως εκ τούτου, οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω wallets, αξιοποιώντας τη δύναμη του tokenization, είναι περισσότερο ασφαλείς και προστατεύουν ευρύτερα από τους κινδύνους υποκλοπής των στοιχείων της κάρτας (π.χ. κλοπή πορτοφολιού / κλοπή πλαστικού κάρτας, αντιγραφή στοιχείων της κάρτας από την πλαστική μορφή της, κ.ο.κ.).

Οι νέες τεχνολογίες που ενσωματώνουν τα wallets και οι συσκευές που τα υποστηρίζουν, εξασφαλίζουν ευκολία, ταχύτητα και κυρίως την ασφάλεια των συναλλαγών, καθιστώντας τα ψηφιακά πορτοφόλια ένα καθημερινό εργαλείο που κερδίζει την εμπιστοσύνη ολοένα και περισσότερων χρηστών.

Μπορεί όμως το ηλεκτρονικό πορτοφόλι να ενσωματώσει όλες τις χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ενός καταναλωτή ανεξάρτητα από την τράπεζα που έχει εκδοθεί η κάρτα; Είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε τράπεζας, να επιλέγει ποιες κάρτες - που η ίδια εκδίδει - θα μπορούν να εντάξουν οι πελάτες της στα ψηφιακά πορτοφόλια που εκείνη διαθέτει προς χρήση.

Το πρώτο ηλεκτρονικό πορτοφόλι στην ελληνική αγορά το εισήγαγε ήδη από το 2014 η Alpha Bank, το οποίο μετεξελίχθηκε στο αναβαθμισμένο myAlpha Wallet. Σήμερα η Alpha Bank παρέχει πρώτη στους πελάτες της, κατόχους καρτών Visa και Mastercard, τα Garmin Pay, Apple Pay, Google PayTM και, πρόσφατα, το Xiaomi Pay. Παράλληλα, γίνονται ενισχυμένες προσπάθειες ενημέρωσης και εκπαίδευσης του καταναλωτικού κοινού, γύρω από τα οφέλη της χρήσης των wallets, με ενέργειες όπως η καμπάνια επικοινωνίας #memiakinisi.

Σύμφωνα με στοιχεία από την Alpha Bank, που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στο συγκεκριμένο τομέα, αναφορικά με τα δημογραφικά στοιχεία των χρηστών των wallets, αναμενόμενο είναι ότι αυτά υιοθετούνται περισσότερο από τις νεαρότερες ηλικιακές ομάδες, που έχουν μια ανεπτυγμένη σχέση με την ψηφιακή τεχνολογία και τις έξυπνες φορητές συσκευές. Ένα αρκετά ενδιαφέρον στοιχείο, όμως, που ίσως προκαλεί ευχάριστη έκπληξη, είναι ότι παρατηρείται και ένας ικανοποιητικός βαθμός διείσδυσης σε μεγαλύτερους ηλικιακά καταναλωτές (45 ετών και άνω) κάτι που αποδεικνύει ότι σημειώνεται πρόοδος στην ευρύτερη διάχυση της τεχνολογίας και στην ψηφιακή μετάβαση της κοινωνίας, στην κατεύθυνση μιας κουλτούρας ανέπαφων συναλλαγών στη χώρα.

