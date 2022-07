Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: “Περικυκλωμένοι” 1000 Ρώσοι στρατιώτες στη Χερσώνα

Τι ανέφερε σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Περίπου 1.000 ρώσοι στρατιώτες έχουν περικυκλωθεί από ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με σύμβουλο του Oυκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ολεξίι Αρεστόβιτς δήλωσε ότι ύστερα από την ανεπιτυχή προσπάθεια των ρώσων στρατιωτών να σπάσουν την Πέμπτη τον ουκρανικό κλοιό, οι εισβολείς βρέθηκαν περικυκλωμένοι κοντά στην κοινότητα Βισοκοπίλια.

Το τελευταίο διάστημα, ο ουκρανικός στρατός έχει εξαπολύσει αντεπίθεση στην περιοχή της Χερσώνας, το μεγαλύτερο τμήμα της οποίας βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Μόσχας μετά τη ρωσική εισβολή που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου.

Στη Χερσώνα έχουν πραγματοποιηθεί επανειλημμένως αντιρωσικές διαδηλώσεις τους προηγούμενους μήνες, ακόμη και επιθέσεις εναντίον αξιωματούχων της διοίκησης που διόρισε η Μόσχα.

