Στίβος - Κάραλης: Εκτός τελικού στο επί κοντώ

Ο Εμμανουήλ Κάραλης δεν κατάφερε να μπει στην 12αδα. Οι πρώτες δηλώσεις μετά τον αποκλεισμό του από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Εκτός τελικού στο επί κοντώ έμεινε ο Εμμανουήλ Καραλής, αφού δεν καταφέρει να βρει τα άλματα που ήθελε στον προκριματικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος του Όρεγκον.

Ο Καραλής, στην τρίτη διοργάνωση της καριέρας του, ολοκλήρωσε τον αγώνα του με άλμα στα 5,50 μέτρα, που του έδωσε την 22η θέση στο σύνολο των δύο γκρουπ.

Ο αθλητής του Παναγιώτη Συμεωνίδη ξεκίνησε τον αγώνα του στα 5,50μ., ύψος που πέρασε με την δεύτερη προσπάθεια. Ο πήχης στη συνέχεια πήγε στα 5,65μ., ύψος που αν ο αθλητής μας περνούσε θα αποτελούσε φετινό του ρεκόρ.

Ο Καραλής στο τρίτο του άλμα στα 5,65 μ. χτύπησε το χέρι του, ωστόσο δεν φάνηκε να είναι είναι κάτι σοβαρό.

«Είχα ένα ατύχημα στο τρίτο άλμα, θα πάω στο γιατρό να δω αν είναι κάτι ανησυχητικό. Ένοιωθα καλά σήμερα, όμως, δε μου βγήκε. Προχωράω και συνεχίζω για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα», είπε ο αθλητής στη μεικτή ζώνη.

