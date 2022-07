Κοινωνία

Ιωάννινα: Έφηβη έπεσε σε βάθος 2,5 μέτρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη επιχείρηρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της. Τραυματίστηκε πυροσβέστης.

Κινητοποίηση της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή του Ιτς Καλέ, στο κάστρο των Ιωαννίνων για τον απεγκλωβισμό ενός 14χρονου κοριτσιού.

Ειδικότερα, ήταν λίγο πριν τις 23.00 όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται η 14χρονη, η οποία βρισκόταν στην εν λόγω περιοχή, έπεσε από εσωτερικό τοιχίο σε σημείο βάθους 2,5 μέτρων και κλήθηκε η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό της.

Στο σημείο έσπευσε και η Αστυνομία, ενώ κατά την επιχείρηση απεγκλωβισμού της νεαρής, πυροσβέστης έπεσε σε βάθος 4 περίπου μέτρων με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραύμα στη σπονδυλική του στήλη.

Η 14χρονη μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο, όπως και ο πυροσβέστης που παραμένει νοσηλευόμενος.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται από τις Αρχές.

Πηγή: Epirus-TV-News

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Καύσωνας το Σάββατο: Έως 42 βαθμούς η θερμοκρασία

Σημεία για rapid test δωρεάν το Σάββατο

Στίβος - Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν: Θρίαμβος και παγκόσμιο ρεκόρ στο Όρεγκον