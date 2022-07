Τεχνολογία - Επιστήμη

ΑμεΑ: Έρχονται τα ψηφιακά ΚΕΠΑ και η Κάρτα Αναπηρίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Την πλήρη ψηφιοποίηση - με ταυτόχρονη απλοποίηση - της διαδικασίας πιστοποίησης αναπηρίας, δηλαδή τη δημιουργία «ψηφιακών ΚΕΠΑ», καθώς και τη θέσπιση του πλαισίου για την Κάρτα Αναπηρίας, προβλέπει, μεταξύ άλλων, τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα υπουργεία Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προωθούν μια σημαντική ψηφιακή μεταρρύθμιση για τα άτομα με αναπηρία, με στόχο να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους και να μειωθεί δραστικά η ταλαιπωρία που υφίστανται.

Με τις ρυθμίσεις, που περιέχονται στην τροπολογία, ανοίγει ο δρόμος, ώστε, από το φθινόπωρο, όλη η διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας, μέσω των ΚΕΠΑ, να γίνεται ηλεκτρονικά. Οι ασφαλισμένοι θα χρειάζεται να επισκεφθούν μια μόνο φορά τα ΚΕΠΑ την ημέρα της εξέτασής τους και όχι σε προηγούμενα στάδια της διαδικασίας (π.χ. για να υποβάλουν αυτοπροσώπως αίτηση για την πιστοποίηση αναπηρίας, όπως γινόταν, μέχρι τώρα), κάτι που «μεταφράζεται» σε κατάργηση χιλιάδων επισκέψεων στα ΚΕΠΑ. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όλες δηλαδή οι διαδικασίες, πλην της ιατρικής εξέτασης του αιτούντος από την υγειονομική επιτροπή, θα γίνονται ψηφιακά, κάτι που συνιστά άλμα στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι βασικότερες ρυθμίσεις της τροπολογίας είναι οι εξής:

1. Δημιουργείται Εθνική Πύλη Αναπηρίας, δηλαδή ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα που λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης και συγκεντρώνει τις βασικές λειτουργίες που ενδιαφέρουν τα άτομα με αναπηρία:

πιστοποίηση από ΚΕΠΑ,

μητρώο και κάρτα αναπηρίας,

μητρώο παροχών.

Μέσω της Εθνικής Πύλης, τα άτομα με αναπηρία:

έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα που τηρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο ΑμεΑ,

υποβάλλουν αίτημα για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας,

υποβάλλουν αίτημα για χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας,

εξυπηρετούνται για συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες, που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρία,

πληροφορούνται για τις διαθέσιμες παροχές και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις παροχές αυτές.

2. Αναμορφώνεται πλήρως η διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, που εφεξής θα γίνεται ψηφιακά με μια αίτηση και θα καταλήγει στην έκδοση μιας ενιαίας ιατρικής γνωμάτευσης/πιστοποίησης.

Συγκεκριμένα, το νέο ψηφιακό σύστημα λειτουργίας του ΚΕΠΑ:

παρέχει τη δυνατότητα στον πολίτη να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση για αξιολόγησή του από τα ΚΕΠΑ μόνο με τα απαραίτητα για την πιστοποίηση της αναπηρίας του στοιχεία,

επιτρέπει στον ιατρό ψηφιακά να δημιουργήσει και να οριστικοποιήσει τον εισηγητικό φάκελο,

προβλέπει την ηλεκτρονική διακίνηση του ιατρικού εισηγητικού φακέλου,

παρέχει άμεση πληροφόρηση στο ΚΕΠΑ για την οριστικοποίηση της αίτησης και του φακέλου, προκειμένου να κανονιστεί ραντεβού για την αξιολόγηση,

οδηγεί σε έκδοση Ενιαίας Γνωμάτευσης και Γνωστοποίησης της Πιστοποίησης Αναπηρίας, δεσμευτικής για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου, με την οποία ο πολίτης θα έχει πρόσβαση σε όλες τις παροχές και διευκολύνσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία για τη στήριξη των Ατόμων με Αναπηρία και δικαιούται στη βάση των επιμέρους διατάξεων.

Συμπερασματικά, όπως σημειώνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, απλουστεύεται και ψηφιοποιείται η αξιολόγηση της αναπηρίας στα ΚΕΠΑ, προκειμένου οι πολίτες να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να λαμβάνουν την απαραίτητη πιστοποίηση γρήγορα και αποτελεσματικά. Επιπροσθέτως, καταργείται η υποχρέωση καταβολής παραβόλου για όλες τις κατηγορίες αιτούντων.

3. Δημιουργείται νέο Ειδικό Σώμα Ιατρών (ΕΣΙ), στο Μητρώο του οποίου θα εγγράφονται οι ιατροί που στελεχώνουν τις υγειονομικές επιτροπές. Το ΕΣΙ δεν θα αποτελείται πλέον μόνο από ιατρούς του ΕΦΚΑ και του ΕΟΠΠΥ, αλλά και από ιδιώτες ιατρούς, οι οποίοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς σχετικό σεμινάριο. Με τον τρόπο αυτό, αντιμετωπίζεται η ανάγκη εμπλουτισμού του Σώματος με νέους γιατρούς και σύγχρονες ειδικότητες.

4. Καθιερώνεται το Ψηφιακό Μητρώο Αναπηρίας, στο οποίο καταγράφονται τα άτομα με αναπηρία που είναι δικαιούχοι παροχών. Μέσω της Κάρτας Αναπηρίας, η οποία αντλεί τα στοιχεία της από το Μητρώο, τα άτομα με αναπηρία μπορούν να πιστοποιούν την ιδιότητά τους, προκειμένου να ασκούν τα αντίστοιχα δικαιώματά τους. Η Κάρτα Αναπηρίας, που αποδεικνύει την ταυτότητα του κατόχου της και την ιδιότητα του ατόμου με αναπηρία έναντι κάθε δημόσιας αρχής και τρίτου, θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε έγγραφο/πιστοποιητικό χρησιμοποιείται σήμερα. «Πρόκειται για μια ακόμα σημαντική ψηφιακή μεταρρύθμιση που θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και θα διευκολύνει τα άτομα με αναπηρία στην καθημερινότητά τους και στις συναλλαγές τους με τους δημόσιους φορείς» διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

5. Τέλος, στο Μητρώο Παροχών τα άτομα με αναπηρία έχουν το σύνολο των δικαιωμάτων και παροχών που δικαιούνται συγκεντρωμένα σε έναν ηλεκτρονικό τόπο και μπορούν να πληροφορούνται τις ειδικότερες προϋποθέσεις για το καθένα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Καύσωνας το Σάββατο: Έως 42 βαθμούς η θερμοκρασία

Σημεία για rapid test δωρεάν το Σάββατο

Στίβος - Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν: Θρίαμβος και παγκόσμιο ρεκόρ στο Όρεγκον