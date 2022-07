Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Μπαράζ συλλήψεων μετά από έφοδο της ΕΛΑΣ σε σπίτια

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Θεσσαλονίκη για ναρκωτικά.

Στην επ' αυτοφώρω σύλληψη έξι άτομων που δραστηριοποιούνται στην αγοραπωλησία εξαρτησιογόνων ουσιών προχώρησαν, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για πέντε αλλοδαπούς, ηλικίας 23 έως 37 ετών, και για μία 27χρονη ημεδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, το πρωί της Πέμπτης 21 Ιουλίου, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή συναδέλφων τους του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, πραγματοποίησαν νομότυπη έρευνα σε δύο ισόγεια διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης, όπου εντοπίσθηκαν οι προαναφερόμενοι και συνελήφθησαν, καθώς στο εσωτερικό των διαμερισμάτων και στην κατοχή τους, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

Ποσότητα κάνναβης,

Μία λειτουργική ζυγαριά ακριβείας,

Ένα μεταλλικό πιστόλι (ρέπλικα) και ένα μεταλλικό περίστροφο (ρέπλικα)

Δύο φορητοί πομποδέκτες

Χρηματικό ποσό,

Κινητά τηλέφωνα,

Ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής

Πέντε κλειδιά εκκίνησης αυτοκινήτων.

Επιπλέον, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων και εγγράφων, η προέλευση των οποίων θα διερευνηθεί. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

