Κοινωνία

Κρήτη: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ - Δεκάδες συλλήψεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες έλεγχοι και δεκάδες συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του δήμου Χερσονήσου.

(εικόνα αρχείου)

Στη σύλληψη 20 ατόμων στη διάρκεια συνολικά 385 ελέγχων, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του δήμου Χερσονήσου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η εξόρμηση κάλυψε όλο το φάσμα των αστυνομικών αρμοδιοτήτων και περιλάμβανε ελέγχους σε άτομα, αυτοκίνητα και χώρους, καθώς επίσης βεβαίωση παραβάσεων και συλλήψεις -κατασχέσεις σε συντρέχουσα περίπτωση. Ειδικότερα, ως προς τα αποτελέσματα ελέγχθηκαν 385 άτομα και 189 οχήματα και βεβαιώθηκαν 121 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι συλλήψεις αφορούν πέντε άτομα για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, ένα άτομο για μέθη, τέσσερα άτομα για πλανόδιο εμπόριο, δύο άτομα για άγρα πελατών, τρία άτομα για ηχομέτρηση σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ένα άτομο για διατάραξη κοινής ησυχίας, ένα άτομο για κλοπή, ένα άτομο για στέρηση πιστοποιητικού υγείας, ένα άτομο για παραβάσεις Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ένα άτομο για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν μία μεταλλική προωθητική συσκευή (εξαερωτής), είκοσι τέσσερα πλήρη φιαλίδια- αμπούλες με υποξείδιο του αζώτου, πενήντα κενά-καινούρια μπαλόνια (φούσκες), έξι κενά-χρησιμοποιημένα φιαλίδια-αμπούλες με υποξείδιο του αζώτου, βιομηχανικά προϊόντα (βραχιόλια κλπ),

Σύμφωνα με την αστυνομία, παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις, που έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά την αυξημένη αστυνομική παρουσία και τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, θα συνεχιστούν θα συνεχιστούν σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Καύσωνας το Σάββατο: Έως 42 βαθμούς η θερμοκρασία

Σημεία για rapid test δωρεάν το Σάββατο

Στίβος - Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν: Θρίαμβος και παγκόσμιο ρεκόρ στο Όρεγκον