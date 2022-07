Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: 15 ανήλικοι έστειλαν στο νοσοκομείο 17χρονο

16χρονοι επιτέθηακαν σε 17χρονο. Δεκαπέντε άτομα τον κλωτσούσαν στο κεφάλι και στο σώμα.

Δεν έχουν τέλος οι επιθέσεις με δράστες ανήλικους. Το νέο άγριο επεισόδιο ανάμεσα σε ανήλικους σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Παρασκευής.

Ομάδα 15 ανηλίκων επιτέθηκαν σε έναν 17χρονο στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης και τον ξυλοκόπησαν άγρια.

Όλα έγιναν στην οδό Πολυτεχνείου όταν, άγνωστο γιατί, η ομάδα των 16χρονων, επιτέθηκαν στον 17χρονο. Άρχισαν να τον χτυπούν με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και στο σώμα.

Το θύμα μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου και υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Στην αστυνομία που του πήρε κατάθεση είπε ότι δεν ήξερε κανέναν από τους ανήλικους που τον χτύπησαν ανελέητα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Α.Τ. Θερμαϊκού.

