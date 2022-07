Κοινωνία

Τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο παρέσυρε 7χρονο

Παράσυρση ενός 7χρονου αγορίου σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Παγκράτι Λαμίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, το 7χρονο αγοράκι παρασύρθηκε στις 10.00 το βράδυ στην οδό Σόλωνος από διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε 65χρονος.

Το παιδάκι αρχικά μετέφεραν στα επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας οι γονείς του, ωστόσο στη συνέχεια οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας και την διακομιδή ανέλαβε το ΕΚΑΒ Λαμίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του παιδιού.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας έχουν αναλάβει να ερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η παράσυρση του μικρού αγοριού.

