Τοπικά Νέα

Φωτιά στη Μεσσηνία: Στις φλόγες το Ακριτοχώρι (εικόνες)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή της Μεσσηνίας το Σάββατο το μεσημέρι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή, Ακριτοχώρι, του δήμου Πύλου - Νέστορος, στη Μεσσηνία.

Αργά το απόγευμα ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, και στο σημείο επιχειρούν 84 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 20 οχήματα, ενώ τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Εικόνες, βίντεο: messinialive.gr





