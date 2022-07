Πολιτική

Επιθέσεις κατά Γιατρομανωλάκη και Διγαλάκη - Οικονόμου: Να τις καταδικάσουν όλα τα κόμματα

Τι αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για τις επιθέσεις στο σπίτια του υφυπουργού Πολιτισμού και το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ.

Να καταδικάσουν τις επιθέσεις στις οικίες του Υφυπουργού Νικόλα Γιατρομανωλάκη και του Βουλευτή Βασίλη Διγαλάκη καλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Στην ανακοίνωση του, την οποία συνόδευσε και από σχετικές φωτογραφίες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλά για επιθέσεις θρασύδειλων τραμπούκων.

«Περιμένουμε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις την απόλυτη καταδίκη των επιθέσεων αυτών», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, αναφερόμενος στις επιθέσεις σε βάρος του υφυπουργού Νικόλα Γιατρομανωλάκη και του βουλευτή Βασίλη Διγαλάκη που είχαν προηγηθεί.

«Το σπίτι του Υφυπουργού για Θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλα Γιατρομανωλάκη και το γραφείο του Βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Βασίλη Διγαλάκη δέχτηκαν επίθεση με μπογιές από θρασύδειλους τραμπούκους», δήλωσε ο κ. Οικονόμου, και συνέχισε:

«Περιμένουμε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις την απόλυτη καταδίκη των επιθέσεων αυτών»

