Σύλληψη ένοπλου σε μαγαζί από το Τμήμα Εκβιαστών (εικόνες)

Χειροπέδες σε άνδρα που έφερε παράνομα όπλο πέρασαν οι αστυνομικοί σε ελέγχους που έκαναν σε επιχειρήσεις εστίασης.

Στοχευμένοι έλεγχοι του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, πραγματοποιήθηκαν νυκτερινές ώρες της Παρασκευής 22 Ιουλίου 2022, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Νοτιοανατολική Αττική (Άλιμο, Αργυρούπολη, Γλυφάδα, Βάρη, Βάρκιζα).

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 12 καταστήματα και 7 άτομα και συνελήφθη 45χρονος Έλληνας για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία.

Ειδικότερα ο ανωτέρω κατελήφθη να κατέχει παράνομα πιστόλι με γεμιστήρα με 11 φυσίγγια και μεταλλική ράβδο.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

