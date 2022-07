Υγεία - Περιβάλλον

Όλυμπος: Ο κορονοϊός την “χτύπησε” στα 2100 μέτρα

Επιχείρηση για τη μεταφορά γυναίκας που ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στον Όλυμπο, έστησαν ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική.

Επιχείρηση μεταφοράς μιας 55χρονης γυναίκας από τον Όλυμπο, βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 11.00 το πρωί, οπότε και ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία από το ΕΚΑΒ για συνδρομή.

Η 55χρονη βρισκόταν σε υψόμετρο περίπου 2.100 μέτρων όταν ένιωσε δυσφορία, κόπωση και δυσκολία στην αναπνοή.

Κλιμάκιο συνολικά δέκα πυροσβεστών, τεσσάρων από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (ΟΟΕΔ) της 2ης ΕΜΑΚ και έξι από την ΠΥ Λιτοχώρου έσπευσαν στην περιοχή για παροχή βοήθειας.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ η γυναίκα υποβλήθηκε σε τεστ για τον κορονοϊό και βρέθηκε θετική, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική της χορηγήθηκε οξυγόνο. Αυτή την ώρα μεταφέρεται σε σημείο προσβάσιμο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ πιθανότατα στη θέση Πετρόστρουγκα, προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της περιοχής.

??Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς γυναίκας από την θέση Πετρόστρουγκα Ολύμπου στη θέση Γκόρτσια και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 2 οχήματα και την Ο.Ο.Ε.Δ. της 2ης ΕΜΑΚ ως συνδρομή στην ΕΚΑΒ. pic.twitter.com/RllQg5YDPv — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2022

