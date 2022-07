Παράξενα

Βόλος: Αγριογούρουνο σε παραλία - Κάνει “παρέα” με παιδιά (εικόνες)

Απίστευτο σκηνικό σε παραλία του Βόλου, όπου ένα μικρό αγριογούρουνο έκανε βόλτα και παιχνίδια με τους λουόμενους.

Μια… απίστευτη όσο και μοναδική εικόνα, σε παραλία κοντά στον Βόλο, έχει γίνει το… «αξιοθέατο» και το θέμα συζήτησης στην περιοχή, ενώ έχει αφήσει άναυδους στην κυριολεξία, όλους τους λουόμενους.

Ένα … μικρό αγριογούρουνο, κάνει τις βόλτες του και απολαμβάνει το μπάνιο στη θάλασσα, σε ακτή στην περιοχή των Λεχωνίων, παίζοντας ανέμελα με τα παιδιά, όσο και με τους μεγαλύτερους! Το απόγευμα της Παρασκευής μάλιστα, το γουρουνάκι, έκανε βουτιές στη θάλασσα, μαζί με τον κόσμο που κοιτούσε έκπληκτος, έπαιζε στην άμμο, ενώ φάνηκε να το… χαροποιεί ιδιαίτερα, η αντίδραση της έκπληξης των παιδιών, που όταν έφτιαχναν τα κάστρα τους στην άμμο, ο … «Γιώργος» όπως ονομάζεται το αγριογουρουνάκι, τα χαλούσε με τη μουσούδα του και έτρεχε να κρυφτεί!

Η ιστορία του μικρού «Γιώργου» έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πρόκειται για τον γόνο μιας άγριας γουρούνας, που είχε κάνει την εμφάνισή της κάποια στιγμή παλαιότερα σε κτήμα της περιοχής, έχοντας προηγουμένως κάνει θηράματά της, τα οικόσιτα που βρίσκονταν στο χώρο και τα περιποιούνταν ο κάτοχος του οικοπέδου. Η … γουρούνα έφυγε όταν την … κυνήγησαν, ωστόσο, το γουρουνάκι έμεινε στο χώρο, με συνέπεια ο ιδιοκτήτης, αφού «έχασε» τα άλλα ζωντανά του, το κράτησε και το μεγαλώνει σαν δικό του οικόσιτο, το οποίο προς έκπληξη πολλών, συνοδεύει το … «αφεντικό» του, μέχρι και στον καφέ που πίνει στην περιοχή, ακολουθώντας τον ως συνεπιβάτης ή δίπλα στο ηλεκτρικό μηχανάκι!

Πηγή: magnesianews.gr

