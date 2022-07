Κόσμος

Σιτηρά – Ουκρανία: Ρωσικός βομβαρδισμός τη στιγμή της εξαγωγής

Το λιμάνι της Οδησσού βομβάρδισαν οι Ρώσοι, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία εξαγωγής των σιτηρών.

Οι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα υποδομή που σχετίζεται με την εξαγωγή των σιτηρών στο λιμάνι της Οδησσού, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας Γιούρι Ιγκνάτ.

«Το λιμάνι της Οδησσού βομβαρδίσθηκε, ιδιαίτερα το σημείο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία εξαγωγής των σιτηρών. Καταρρίψαμε δύο πυραύλους και δύο άλλοι πύραυλοι έπληξαν λιμενική υποδομή, όπου προφανώς υπήρχαν σιτηρά», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο ουκρανός υπουργός Υποδομών Ολεξάντρ Κουμπράκοφ δήλωσε ότι η Ουκρανία συνεχίζει να ετοιμάζεται για να επαναλάβει τις εξαγωγές σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας παρά την ρωσική πυραυλική επίθεση κατά του λιμανιού της Οδησσού σήμερα, μία ημέρα μετά τη υπογραφή των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης.

«Συνεχίζουμε τις τεχνικές προετοιμασίες για την έναρξη των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων από τα λιμάνια μας», έγραψε ο Ολεξάντρ Κουμπράκοφ στο Facebook.

Αντιδράσεις για τον βομβαρδισμό

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «καταδικάζει απερίφραστα» την ρωσική πυραυλική επίθεση κατά του λιμανιού της Οδησσού, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του ΟΗΕ προσθέτοντας ότι όλες οι πλευρές του πολέμου έχουν διατυπώσει την δέσμευσή τους ως προς την συμφωνία η οποία υπογράφηκε χθες για την εξαγωγών των σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια και τονίζοντας ότι η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας από την Ρωσική ομοσπονδία, την Ουκρανία και την Τουρκία αποτελεί επιταγή.

«Τα προϊόντα αυτά χρειάζονται απεγνωσμένα για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης και για την άμβλυνση των δεινών εκατομμυρίων ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη σε ολόκληρο τον πλανήτη», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Φαρχάν Χακ.

Νωρίτερα, η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κίεβο δήλωσε ότι η ρωσική πυραυλική επίθεση κατά του λιμανιού της Οδησσού είναι «αποτρόπαιη» και ότι η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει.

«Το Κρεμλίνο συνεχίζει να χρησιμοποιεί την τροφή ως όπλο. Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει», έγραψε η αμερικανίδα πρεσβευτής Μπρίτζετ Μπρινκ στο Twitter.

Η Ουκρανία κατηγόρησε τον Πούτιν ότι με την επίθεση κατά του λιμανιού της Οδησσού «έφτυσε κατά πρόσωπο» τον ΟΗΕ και την Τουρκία. Το Κίεβο προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα φέρει ακέραια την ευθύνη σε περίπτωση αποτυχίας της συμφωνίας για τις εξαγωγές των σιτηρών και κάλεσε τα Ηνωμένα Εθνη και την Τουρκία να πιέσουν την Ρωσία ώστε να τηρήσει τις υποχρεώσεις της για την ασφαλή λειτουργία των θαλάσσιων διαδρόμων για την εξαγωγή των σιτηρών στην Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Εκτοξεύοντας πυραύλους κατά του λιμανιού της Οδησσού, ο ρώσος πρόεδρος «έφτυσε στο πρόσωπο τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ερντογάν, οι οποίοι κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες για την επίτευξη της συμφωνίας αυτής», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας Ολεγκ Νικολένκο.

«Δεν χρειάσθηκαν παρά 24 ώρες στην Ρωσική Ομοσπονδία για να αμφισβητήσει, με πυραυλικές επιθέσεις στο έδαφος του λιμανιού της Οδησσού, τις συμφωνίες και τις υποσχέσεις που έδωσε στο ΟΗΕ και την Τουρκία στο πλαίσιο του εγγράφου που υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

«Αν η συμφωνία δεν τηρηθεί, η Ρωσία θα φέρει ακέραια την ευθύνη για την επιδείνωση της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης», προειδοποίησε ο Ολεγκ Νικολένκο.

«Ο εχθρός επετέθη κατά του εμπορικού λιμανιού της Οδησσού με πυραύλους Cruise Kalibr . Δύο πύραυλοι καταρρίφθηκαν από τις δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας. Δύο έπληξαν υποδομές στο λιμάνι», διευκρίνισε η ουκρανική Επιχειρησιακή Διοίκηση του Νότιου Τομέα στο Telegram.

Η συμφωνία της Κωνσταντινούπολης έχει ως στόχο την ανακούφιση των χωρών που εξαρτώνται για την τροφοδοσία τους από την ουκρανική και την ρωσική αγορά σιτηρών, Οι δύο χώρες καλύπτουν το 30% του παγκόσμιου εμπορίου σιτηρών.

Η Τουρκία δηλώνει «ανήσυχη» για την ρωσική επίθεση κατά του ουκρανικού λιμανιού της Οδησσού, μία ημέρα μετά την υπογραφή στην Κωνσταντινούπολη από το Κίεβο και την Μόσχα της συμφωνίας για την επανάληψη των εξαγωγών των ουκρανικών σιτηρών.

«Το γεγονός ότι ένα τέτοιο περιστατικό συνέβη αμέσως μετά την συμφωνία που υπογράψαμε χθες μας ανησυχεί πραγματικά», δήλωσε ο τούρκος υπουργός Αμυνας Χουλουσί Ακάρ.

Ο τούρκος υπουργός κάλεσε όλες τις πλευρές να συνεχίσουν την συνεργασία στο πλαίσιο της συμφωνίας για την εξαγωγή των σιτηρών.

Ο Χουλουσί Ακάρ πρόσθεσε ότι η Μόσχα τού δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση στην Οδησσό.

«Στην επαφή μας με την Ρωσία, οι Ρώσοι μάς είπαν ότι δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με την επίθεση αυτή και ότι εξετάζουν το θέμα από πολύ κοντά και λεπτομερώς», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο τούρκος υπουργός Αμυνας.

