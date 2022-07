Οικονομία

Βενιζέλος - Παπακωνσταντίνου στον ΑΝΤ1: η απάντηση στον Σόιμπλε για την Ελλάδα (βίντεο)

Σε όσα υποστήριξε για την στάση του απέναντι στην Ελλάδα, ο άλλοτε ισχυρός άνδρας στην Γερμανία και στην ΕΕ, απάντησαν μέσω του ΑΝΤ1, οι δύο πρώην Υπουργοί Οικονομικών.

Του Σπύρου Μουρελάτου

Την δική του εκδοχή για τις δραματικές πτυχές της ελληνικής κρίσης, δίνει ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα πρόσωπα, για την Ελλάδα της προηγουμένης 10ετίας, ο άλλοτε ισχυρός άνδρας στο Βερολίνο, πρώην υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».

Μεταξύ άλλων, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είπε πως «χρειάστηκε να απαιτήσουμε πολλά από την Ελλάδα, αλλά πρωτίστως η Ελλάδα χρειάστηκε να απαιτήσει πολλά από τον εαυτό της. Στην πραγματικότητα, πάντα ήθελα να βοηθήσω την Ελλάδα και έχουμε βοηθήσει πολύ την Ελλάδα. Έχω καθαρή τη συνείδηση μου».

Ο Αντιπρόεδρος της συγκυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, την περίοδο 2012 – 2015, που παράλληλα ήταν Υπουργός Οικονομικών από το 2011, μιλώντας στον ΑΝΤ1 υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη δεν είχε εξοικειωθεί με την αντιμετώπιση μείζονων κρίσεων και πως η ελληνική υπόθεση αποτελεί καμπή για την “πολιτική ενηλικίωση” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ως επί το πλείστον, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε εξέφραζε την γερμανική πολιτική, μάλιστα την διακομματική γερμανική πολιτική και επιπλέον την κοινή αντίληψη του Eurogroup. Από εκεί και πέρα, τότε μάθαινε η Ευρώπη, δεν ήξερε, “τι σημαίνει κρίση” και πίστευε ότι η ίδια δεν θα πληγεί από μεγάλες κρίσεις. Η ελληνική κρίση ήταν ένα “εργαστήριο” και είμαι βέβαιος ότι ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε αντιλαμβάνεται πολύ καλά, λόγω της εμπειρίας του, ότι η ΕΕ μπόρεσε να αντιδράσει στην πανδημία, όπως και τώρα μπορεί να αντιδράσει -ως ένα βαθμό τουλάχιστον- στην ενεργειακή κρίση και στον πληθωρισμό και στα παρεπόμενα του πολέμου στην Ουκρανία, επειδή διαμόρφωσε θεσμούς και μηχανισμούς, χάρη στην ελληνική κρίση. Άρα, οφείλει πάρα πολλά στην Ελλάδα η “ευρωπαϊκή ολοκλήρωση” και η όποια ικανότητα διαθέτει, έστω και περιορισμένη, τώρα η Eυρωζώνη», είπε χαρακτηριστικά ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε δεν ξεχνά, πάντως, την βεντέτα με τον πρώην Υπουργό Οικονομικών της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Γιάνη Βαρουφάκη, υποστηρίζοντας ότι οι κινήσεις του έβλαψαν την χώρα μας, αναφέροντας δηκτικά «Εκείνος, που έβλαψε περισσότερο τους Έλληνες, όπως έγραψε ο τότε πρόεδρος του Eurogroup για εκείνη την εποχή ήταν ένας Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, όχι ένας Γερμανός».

Ο πρώην Γερμανός Υπουργός Οικονομικών προειδοποιεί μάλιστα πως η Ευρώπη μπορεί να κληθεί να αντιμετωπίσει ακόμη μία κρίση χρέους, στο φόντο των δυσμενών επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία, σημειώνοντας πως «Αυτό προς το παρόν δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει. Η κρίση δεν ξεπεράστηκε τελεσίδικα. Στην ευρωζώνη βρισκόμαστε ενώπιον νέων, μεγαλύτερων προκλήσεων».

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος επιμένει, μέσω του ΑΝΤ1, ότι η χώρα μας οφείλει να επαγρυπνεί, προκειμένου να μην ξαναπεράσει μία οδυνηρή οικονομική κρίση.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «Προφανώς τώρα που υπάρχει ένα χαλαρό δημοσιονομικό πλαίσιο, κάθε χώρα - μέλος έχει μία αυξημένη δική της ευθύνη και οι χώρες, που έχουν διαρθρωτικά προβλήματα, όπως έχουμε εμείς, έχουν ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη. Η Ελλάδα επιβιώνει δημοσιονομικά και αντιμετωπίζει όλες τις δύσκολες καταστάσεις της σημερινής εποχής, επειδή έγινε η μεγάλη παρέμβαση στο χρέος το 2011 - 2012».

Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε τονίζει ότι εκτιμά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και την ψύχραιμη., όπως την χαρακτηρίζει αντίδραση της Αθήνας στην εντεινόμενη τουρκική επιθετικότητα.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε και ο πρώτος Έλληνας Υπουργός Οικονομικών που ήλθε αντιμέτωπος με τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.

Παρακολουθήστε το ρεπορτάζ του δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1 με όσα υποστήριξε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και όσα του απάντησαν οι κ. Βενιζέλος και Παπακωνσταντίνου:

