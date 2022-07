Κοινωνία

Μάτι: Επιμνημόσυνη δέηση για τους 103 νεκρούς (εικόνες)

Τους νεκρούς από τη φονική φωτιά στο Μάτι τίμησαν συγγενείς και φίλοι τους, στην εκδήλωση που έκαναν στο σημείο της καταστροφής.

Τη μνήμη των 103 νεκρών από τη φονική φωτιά στο Μάτι τίμησαν οι συγγενείς και επιζώντες της ανείπωτης καταστροφής, τέσσερα χρόνια μετά.

Η τελετή ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου, 23ης Ιουλίου, από το Μνημείο των Θυμάτων, στο Νέο Βουτζά. Εκεί πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση, η οποία τελέστηκε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος, κ. Κύριλλο.

Σε κλίμα συγκίνησης και οργής, οι συγκεντρωμένοι άφησαν από ένα λουλούδι στο Μνημείο και έπειτα έκαναν πορεία στο δρόμο της φωτιάς, για να φτάσουν στον Ναυτικό Όμιλο, στο Μάτι, όπου και πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση.

Λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Μνημείο των Θυμάτων στο Νέο Βουτζά κρατώντας άσπρα λουλούδια για να αποτίσει φόρο τιμής στους 103 νεκρούς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, ενώ στη συνέχεια διαβάστηκε προσκλητήριο νεκρών και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

«Το ελάχιστο χρέος που οφείλουμε στη μνήμη όσων έφυγαν με αδιανόητο βασανιστικό τρόπο και τρόμο στα μάτια είναι να βρεθούμε έστω για ένα λεπτό στη θέση τους εκείνες τις ώρες και να βιώσουμε τον πανικό τους εξαιτίας της απόλυτης έλλειψης κάθε κρατικής βοήθειας και συντονισμού. Να κατανοήσουμε όλοι πως βρήκαν τραγικό θάνατο απροειδοποίητοι, αιφνιδιασμένοι και αβοήθητοι στα αυτοκίνητά τους, στις αυλές τους, στη Λεωφόρο Μαραθώνος, λίγα μόλις μέτρα από τα σπίτια τους, πώς πνίγηκαν στη θάλασσα παλεύοντας επί ώρες με τα κύματα. Το ψέμα και η παραπληροφόρηση της ελληνικής κοινωνίας ήταν η δεύτερη δολοφονία τους, τα ηχητικά ντοκουμέντα της προσπάθειας συγκάλυψης με τον ωμό εκβιασμό του κρατικού λειτουργού η τρίτη δολοφονία τους. Σήμερα η σκέψη όλων μας είναι αφιερωμένη σε εκείνους που η θυσία τους ενεργοποίησε τον αριθμό 112 σώζοντας χιλιάδες ζωές», επισημαίνουν σε κοινή δήλωσή τους εκπρόσωποι συγγενών θυμάτων, εγκαυματιών και φορέων από τις 5 πυρόπληκτες περιοχές (Νέο Βουτζά, Προβάλινθος, Μάτι, Αμπελούπολη και Κόκκινο Λιμανάκι).

Στη συνέχεια με πορεία οι συγκεντρωμένοι κατευθύνθηκαν προς τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Ματιού, όπου πραγματοποιήθηκε κεντρική εκδήλωση, κάνοντας ωστόσο μια στάση στα 17 κυπαρισσάκια που έχουν τοποθετηθεί στη μνήμη των 17 κατοίκων του Νεου Βουτζά που έχασαν τη ζωή τους από την φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018.

«Οι νεκροί πεθαίνουν όταν ξεχαστούν. Δεν τους ξεχάσαμε, δεν τους ξεχνούμε και δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Η φωνή των νεκρών είναι εδώ απόψε και θα είναι πάντα εδώ. Η αγάπη, η αλληλεγγύη, η αγκαλιά, ήταν, είναι και θα είναι πάντα εδώ και θα μας θυμίζει πώς ολομόναχοι γίναμε μια πανίσχυρη γροθιά που νίκησε τον φόβο και τον θάνατο. Τιμούμε τους νεκρούς μας, τιμούμε τη ζωή. Φέρουμε την ευθύνη της αλήθειας. Δεν ήταν πλημμέλημα, δεν ήταν παράλειψη και αμέλεια. Ήταν θανατηφόρος έκθεση, ήταν παράβαση καθήκοντος, ήταν συγκάλυψη, ήταν κακούργημα», δήλωσε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Μάτι, εκπρόσωπος των συγγενών θυμάτων.

Στη συνέχεια διαβάστηκε κι εκεί προσκλητήριο νεκρών, όπου μετά την ανάγνωση κάθε ονόματος οι παρευρισκόμενοι φώναζαν «κακούργημα».





