Φωτιές: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας

Κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει αύριο στη μεγάλη πυρκαγιά στο Σουφλί του Έβρου.

Στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μεταβαίνει απόψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως διευκρινίζεται από αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στο ΕΣΚΕΔΙΚ στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων του για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα.

Δεν πρόκειται για έκτακτη σύσκεψη. Ένας επιπρόσθετος λόγος, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, για τη σημερινή του επίσκεψη στο ΕΣΚΕΔΙΚ είναι και για να ενημερωθεί από τον υπουργό Χρήστο Στυλιανίδη ενόψει της αυριανής μετάβασης του κυβερνητικού κλιμακίου στη Δαδιά Έβρου.

Στην περιοχή της Δαδιάς Έβρου μεταβαίνει κυβερνητικό κλιμάκιο, αύριο Κυριακή 24 Ιουλίου στις 05:30 το πρωί, υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη, για την εκτίμηση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή και για τον καλύτερο συντονισμό με τους τοπικούς φορείς.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελείται από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Αμυρά, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, καθώς και επιτελικά στελέχη των δύο Υπουργείων και του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΠΥ: 53 δασικές φωτιές σε 24 ώρες

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, από τις 18:00 της Παρασκευής έως τις 18:00 του Σαββάτου «εκδηλώθηκαν 53 δασικές πυρκαγιές. Οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο φράγμα Λύρας στο Σουφλί Έβρου επιχειρούν 320 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 68 οχήματα, ενώ περιοδικά επιχειρούν 10 Α/Φ και 7 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας, μηχανήματα έργου και πεζοπόρα τμήματα του Ε.Σ., η Δασική Υπηρεσία και υδροφόρες ΟΤΑ. Σε γενική επιφυλακή έχουν τεθεί όλες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών».

